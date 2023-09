Cómo ordenar el garaje: 5 tips para crear un espacio claro y coherente

Un garaje o galpón ordenado puede ser fundamental para que los artículos almacenados sean más fáciles de ubicar, utilizar el espacio en su máximo potencial y mejorar la funcionalidad del resto de su hogar. Ordenar puede ser una tarea ardua, pero dividirlo en estos sencillos pasos lo convertirá en un éxito duradero.

7 tips para que el garage sea un espacio tranquilo y ordenado

1. Establecer objetivos a cumplir

Primero definir qué se quiere hacer con el garage (para estacionar el vehículo, para almacenar cosas u otro). Tener una visión clara guiará los esfuerzos para concretar el ordenamiento del lugar. El paso siguiente es planificar un cronograma para concretar este objetivo: elegir días de la semana o fin de semana, por ejemplo, en el que se tenga suficiente tiempo y energía para comprometerse con esta tarea, ya que intentarlo hacerlo solamente durante varios fines de semana puede provocar una acumulación de desorden entre sesiones y hará que sea más difícil recordar en qué parte del proceso de ordenación dejó el desorden.

Para que la tarea sea más llevadera fíjar al menos una cantidad de minutos duración para hacerlo, con pausas para descansar.. Fuente: pixabay.com

Hay que tener en cuenta que debido a la gran cantidad de elementos que suelen contener nuestros garajes es probable que esta sea una tarea a la que deba dedicar una gran cantidad de tiempo.

2. Reunir suministros y vaciar el garage o galpón

Antes de empezar reunir elementos como bolsas de basura, cajas, contenedores y productos de limpieza. Lo necesario para que el proceso sea más eficiente

Acá tener en cuenta si es un garage que se está usando o bien, un depósito o lugar de la vivienda que no se usa. Para el primer caso tener en cuenta que lo que se haga evite restarle funcionalidad al lugar. Por ejemplo, cuando una calle no está habilitada y se decide cortarla para reparaciones u obras un ciudadano puede optar por desviarse y elegir otra calle para seguir circulando. En cambio acá se trata de un lugar que se está usando, entonces tiene que ser funcional todo el tiempo: simplemente el orden lo que va a hacer es que mejore la funcionalidad en general. Mientras hay que tener en cuenta que el ordenamiento de un lugar de la vivienda no es para paralizar toda la vivienda.

Entonces tiendo en claro esto sí proceder a vaciar el garage.

Sacar todo lo que está de más y desordenado del garage.

. Despejar un espacio del piso para usarlo como área de espera. Si no dispone de espacio para esto entonces usar la entrada o el patio como espacio de espera temporal.

. Una vez que el garage queda limpio y vacío se puede recorrer el esapcio para volver a colocar las cosas

3. Clasificar los elementos en categorías y empezar a ordenar

¿En qué consiste esto?

. Clasificar por categorías, como como herramientas, equipos deportivos, artículos de jardinería y adornos de temporada.

.Separar las cosas de tu garaje en grupos más pequeños para poder limpiarlas sección por sección

. Decidir qué se va a hacer con lo no ha usado en años. Si hay objetos así es el momento de reevaluar su importancia.

.Decidir qué hacer con lo que se puede vender o donar. Estos serán artículos que están en buenas condiciones pero que ya no le sirven para nada. Los artículos en buenas condiciones que tienen valor de reventa se pueden vender en Internet, por ejemplo. En algunos países existe el garage -sale, que permite hacerlo desde la misma casa.

Revisar qué artículos están rotos y deben repararse, o bien tirarlos

Por último seleccionar los objetos que ya de antemano se decidió como su único destino el basurero.

Eliminar el desorden en partes más pequeñas permite apreciar el progreso más fácilmente.

4. Crear zonas

Con los objetos ya definidos y clasificados, y con el espacio despejado, dividir el garage en zonas según el uso. Por ejemplo, designe una zona para herramientas de jardinería, otra para equipos deportivos, adornos navideños y otra para suministros automotrices. Así será más fácil encontrar encontrar lo que se necesite.

5. Organizar lo que se guarda

Es lo que está faltando. Ya teniendo las bolsas grandes y cajas para guardar cosas hacerlo esta vez según el nuevo orden establecido. También si hace falta invertir en muebles o estantes para almacenar, mejor, ya que permite que esta solución sea a largo plazo. Para eso hay que asegurarse invertir en estanterías resistentes que puedan soportar el peso de sus artículos.

Se recomienda etiquetar los objetos para que resulte más identificarlos y permita así un ahorro de tiempo en su búsqueda.

Se recomienda guardar los artículos de uso frecuente a la altura de los ojos para mayor comodidad

Para artículos que se usan con menos frecuencia se recomienda instalar estantes montados en el techo. Estas soluciones de almacenamiento superior liberan valioso espacio en el piso y mantienen su garaje ordenado.

También considerar los sistemas de almacenamiento montados en la pared que incluyen ganchos, estantes y tableros perforados. Estos pueden contener herramientas, bicicletas y otros artículos de uso frecuente.

Un garaje bien organizado mejora la funcionalidad y el atractivo general de una casa. La implementación de estas estrategias de ordenación puede optimizar la versatilidad del espacio de su garaje, haciendo la vida más fácil./ Fuente: homesandgardens.com