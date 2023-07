Nuevas revelaciones sobre el verdadero papel de Kate Middleton en el conflicto con el príncipe Harry y Meghan Markle

Kate Middleton tendría un papel mayor del que se imagina en la disputa que se da en la Familia Real británica con William y Carlos III de un lado y el príncipe Harry y Meghan Markle del otro.

Un libro de reciente publicación indica que la princesa de Gales se habría hecho cargo de la respuesta que dio el Palacio de Buckingham tras la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey.

Kate Middleton es una de las figuras de mayor peso en la Familia Real británica - Fuente: royal.uk

Nuevas revelaciones acerca del rol que tomó Kate Middleton tras la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey

Hace 2 años y medio, el príncipe Harry y Meghan Markle generaban uno de los mayores revuelos mediáticos para la Familia Real británica al afirmar en una charla con Oprah Winfrey que la duquesa de Sussex habría recibido comentarios racistas por parte de los Windsor.

Además de cuestionar su color de piel, la exactriz estadounidense y el hermano menor del príncipe William habrían recibido una pregunta acerca de cuáles serían las características físicas del príncipe Archie, el primogénito de la pareja que estaba por nacer.

El revuelo fue tal que la propia monarquía británica, que no suele involucrarse con las polémicas mediáticas, emitió un comunicado para aclarar la situación. Ahora, un libro de reciente publicación ahonda en el asunto e indica que Kate Middleton habría sido una de las grandes protagonistas de la situación.

“Los recuerdos pueden variar”: la frase clave que propuso Kate Middleton en la respuesta a Harry y Meghan Markle

La revelación en cuestión la hizo Valentine Low, periodista del Times of London, quien acaba de lanzar un nuevo libro centrado en la Familia Real británica. El mismo se llama Courtier: The Hidden Power Behind The Crown y su publicación de alguna manera revive el fenómeno generado por En la sombra, la obra autobiográfica del príncipe Harry.

El periodista indica que Kate Middleton quería una respuesta más “dura” para las acusaciones hechas por el hijo menor de Lady Di y su esposa estadounidense. La idea era manifestar un claro rechazo hacia las mismas y negar las versiones de racismo.

Según el libro, Middleton habría dicho: “La historia juzgará esta declaración y, a menos que se incluya esta frase o una parecida, todo lo que han dicho se tomará como cierto”.

La frase en cuestión es “los recuerdos pueden variar”, la cual fue clave en el comunicado del Palacio de Buckingham ya que plantea la idea de que Meghan Markle se haya sentido discriminada por una percepción propia y no por un gesto concreto de los Windsor.

Sutil y elocuente, sirvió para que Isabel II y compañía se posicionaran ante semejantes acusaciones sin renunciar al distanciamiento propio que toma la Familia de cara a polémicas como esta.