Cuatro objetos comunes que traen mala suerte según el Feng Shui

De acuerdo al Feng Shui, hay varios objetos que se cree que pueden traer mala suerte o energía negativa a un espacio. Por eso, si crees en estas técnicas, es importante evitar colocar ciertos elementos en tu casa a la hora de decorar los ambientes interiores y exteriores, para no atraer la energía negativa y limpiar el hogar de las vibras extrañas.

Esta práctica compleja se basa en una combinación de factores que incluyen la disposición del espacio, los elementos naturales y las energías. El objetivo es buscar el equilibrio y lograr armonía, prosperidad, buena suerte y fortuna en los distintos ambientes.

Hay objetos que el Feng Shui no recomienda tener en el hogar debido a que pueden atraer a las malas vibras y perjudicar el clima energético del espacio. Fuente: Architectural Digest

Objetos que traen mala suerte según el Feng Shui

Objetos rotos o dañados: cualquier objeto roto o dañado puede transmitir una sensación de desorden y energía negativa. Es recomendable repararlos o desecharlos adecuadamente. Uno de los peores ejemplos de esto son los espejos rotos, ya que se cree que, además, atraen a la mala suerte. Si es tu caso, es recomendable reemplazarlo o repararlo.

Cuchillos o armas en exhibición: tener cuchillos, espadas u otras armas que estén a la vista de todos en tu hogar se considera una fuente de energía agresiva y se cree que puede atraer conflictos y violencia. Es por eso que es mejor no tenerlas y guardar los cuchillos de cocina en cajones cerrados.

Plantas muertas o flores secas: estas se asocian con la falta de vitalidad y se cree que pueden afectar negativamente el flujo de energía en un espacio. Lo mismo sucede con las flores secas o artificiales ya que representan la decadencia y la mala suerte. Es importante mantener las plantas sanas y vibrantes.

Las plantas muertas o flores secas no son recomendadas por el Feng Shui debido a que se trata de elementos no vivos que pueden atraer la mala suerte. Fuente: Semana

Imágenes o estatuas de criaturas feroces: tener imágenes o estatuas de animales feroces, como dragones o tigres no es nada recomendable. Se cree que pueden generar energía negativa y crear un ambiente tenso.

Relojes que no funcionan: los relojes que no funcionan correctamente se consideran un símbolo de tiempo detenido y se cree que pueden estancar la energía en un espacio. Si tienes un reloj que no está funcionando, es mejor repararlo o reemplazarlo.