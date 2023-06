Dicen que se le fue la mano: Celine Dion vende esta mansión a un precio exorbitante

Celine Dion, una de las intérpretes más famosas del mundo, realizó una operación inmobiliaria por la que fue noticia. La mansión que tenía en Las Vegas fue vendida y por ello se llevó todos los aplausos.

Celine Dion le vendió su mansión en Las Vegas a un famoso gastronómico. Fuente: BBC

La mansión que Celine Dion vendió por una cifra insólita

La mansión que vendió la cantante de 55 años está ubicada en Summerlin, Las Vegas, estado de Nevada. Se la entregó al empresario gastronómico Chuck Esserman, quien pagó 30 millones de dólares por la propiedad, un número que parece desorbitante, pero al que quizá están acostumbrados muchas celebrities de Estados Unidos.

Lo llamativo es que Celine Dion había comprado la imponente casa en 2017 por solo 9.2 millones de dólares, con lo cual triplicó el precio para venderla. La realidad es que fue una operación para felicitar a la intérprete de "All by myself" y "Falling into you", debido a que pudo sacar en seis años una diferencia increíble de dinero.

Celine Dion vendió su mansión por una suma exorbitante. Fuente: Perú 21

La mansión, de casi 2900 metros cuadrados, cuenta con cuatro recámaras, doce baños, vestíbulo, cocina, comedor, sala principal, sala de estar y un garage de 300 metros cuadrados, en el que puede entrar una flota de autos. Además, por fuera tiene un lote gigante de terraza y campo, con piscina, spa y campo de golf.

Celine Dion canceló su gira mundial

Sin embargo, no todas son buenas para la nacida en Charlemagne. En las últimas horas se conoció la noticia de que canceló su gira mundial llamada "Courage World Tour", que constaba de 42 conciertos programados para 2023 y 2024. La razón se trata de su salud y espasmos musculares que la tienen en una situación delicada constantemente. Su diagnóstico es "síndrome de la persona rígida".

En sus redes sociales publicó un mensaje disculpándose con sus fans: "Lamento mucho desilusionarlos a todos ustedes una vez más. Estoy trabajando realmente duro para reconstruir mi fortaleza, pero hacer giras puede ser difícil incluso cuando estás al 100%".

Y finalizó declarando: "No es justo para ustedes que siga posponiendo los shows, y aun cuando me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario".