Un turista mexicano comparó porteños con mendocinos, se hizo viral y estas fueron las reacciones

El tiktoker mexicano conocido como @rufianmoreno visitó Argentina y compartió en sus redes sociales la impresión que le habían causado los argentinos residentes en Buenos Aires y aquellos que viven en Mendoza. El video con la comparación del turista se hizo viral, tuvo miles de reproducciones, likes y reacciones de todo tipo.

El joven remarcó la diferencia que encontró entre porteños y mendocinos y el video no tardó en recibir miles de comentarios y reproducciones. “Qué distintos son los argentinos de Mendoza a los argentinos de Buenos Aires”, expresa el turista mientras se lo ve paseando por una calle de Mendoza.

“Llevó solamente tres días acá, solo me quedan unos días más y ya me estoy arrepintiendo de no haber alargado mi estadía”, confesó @rufianmoreno.

Además, en el video grabado en modo selfie se animó a compartir por qué notaba diferencia entre los ciudadanos de cada destino. "Es que estoy acostumbrado a los porteños, que son 'mamoncitos´", un término utilizado en México para describir a una persona antipática y vio una notable diferencia con las personas que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es muy loco que aquí la gente es súper amable, te trata súper bien”, aclaró en el video viral, haciendo referencia a los mendocinos.

Además, se refirió al destino y compartió: “La ciudad es súper bonita. Perfectamente podría vivir acá. No sé por qué lo planee como para tan pocos días, pero bueno, espero volver”, enfatizó el joven turista.

El video tuvo gran impacto en los usuarios de la red social TikTok, hubo muchos que se mostraron a favor, otros en contra y algunos que intentaron explicarle por qué se daba esta diferencia entre los ciudadanos.

"Uno que descubrió que Argentina no es Solo Baires!", comentó una usuaria, "La gente en las provincias siempre es mucho más amable", aseguró otra, “Los de Buenos Aires no es que no sean amables, sino que esta cada uno en su mundo y no le da importancia al otro” aclararon, “Dudo mucho que en Buenos Aires te hayan tratado mal. Soy de Ushuaia y siempre fui bien recibida en BA”, comentó otra persona.