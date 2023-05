Style Store celebra en Unicenter "Style Night": un evento híbrido, atravesado de innovación, tecnología y entretenimiento

Style Night fue un éxito total. El evento de Style Store fue tan contundente que logró alcanzar más de 200.000 seguidores en vivo convirtiéndose en el streaming online más visto de LATAM. El mismo fue conducido por destacadas personalidades del mundo del espectáculo y las redes sociales: Zaira Nara, Pampita, Stephanie Demner y Lizardo Ponce.

Pampita y Zaira Nara.

A su vez, en el local de Style Store Unicenter se reunieron más de 5.000 personas consagrándose como líder en ominicanalidad.

Con la vanguardia como premisa, Style Store busca innovar y sorprender a sus clientes con las mejores experiencias vivenciales y revolucionar el concepto de tienda omnicanal. Durante el evento se lanzó la nueva categoría “Style Home” con el apoyo de Peabody, Nespresso, Samsung entre otras marcas que acompañan a Style Store, permitiendo llevar a las manos del consumidor las últimas tendencias.

En esta nueva concepción que implica unir y complementar entornos virtuales y físicos Style Store, hoy en día no solo ofrece presencia en todo el país y las mejores marcas internacionales de relojes, joyas, smartwatches, lentes de sol, audio, electrodomésticos y tecnología, sino que también cuenta con la premisa de encontrar en sus tiendas físicas como en su tienda online www.stylestore.com.ar las mejores experiencias y atención personalizada para la postventa.

Para celebrar la noche, Style Store recibió a las más importantes celebridades e influencers del momento, personalidades afines a la tecnología, la música, el arte y el mundo gamer.

Pampita, Wanda Nara, Marcelo Tinelli, Jimena Baron, Marcos, Nacho y Julieta de Gran Hermano entre otras reconocidas figuras del mundo del espectáculo, redes sociales y medios.

Gabriel Safirsztein dio la bienvenida a las celebridades.

A su vez, el anfitrión del evento, el presidente de Style Store Argentina, Gabriel Safirsztein, acompañó a cada una de las celebrities para asegurarse de que disfruten cada experiencia del encuentro. La noche contó con distintas puestas artísticas para que todas las personas puedan vivir una experiencia WOW en cada minuto del evento.

Desde la marca, afirman que esto recién comienza, y que este año seguirán las novedades con respecto a nuevos lanzamientos y propuestas de alto valor para los consumidores, no solo en productos innovadores sino también en vivencias increíbles que recordaremos todos.

We Are The Future.

¡No te pierdas la galería de fotos!

Zaira Nara, Lizardo Ponce, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Pampita Ardohain en el escenario.

Marcelo Tinelli fue consu hija Candelaria y con su primo, el Tirri.

Marcos Ginocchio, el ganador del último Gran Hermano.

En plena conducción, Pampita y Zaira.

Hubo sorteos, premios y regalos.

Julieta Poggio, encantada con su reloj.

Wanda Nara no quiso perderse en evento.

El evento fue una verdadera fiesta.

La convocatoria en Unicenter fue extremadamente exitosa.

Lizardo, llegando al escenario.

Nacho Castañares también dijo presente.

Zaira impactó con un look total fucsia shocking.

¡Cuánta gente para dar la beinvenida a Style Store!