Helado vegano de frutos rojos sano y rico para hacer con 3 ingredientes y en 1 paso

¿Se te antoja un helado cremoso riquísimo de fruta? Esta opción de frutos rojos y menta te fascinará por su sencillez y delicioso sabor. ¿Sabes qué? Este helado casero tiene muchas virtudes: es fácil, más barato y saludable que los de supermercado, no lleva azúcar añadido y, por supuesto, tampoco lácteos ni huevo. ¡Vamos a la receta!

Para esta receta solo necesitas contar con un buen procesador de alimentos que te permita triturar la fruta helada. Lo que puede servir mucho es, si en este momento donde vives no es temporada de frutos rojos, optar por los que se venden congelados. Y si ya has comprado tú y los has congelado bien frescos, te servirán para esta receta también.

El resultado es cremoso, delicioso y, de acuerdo a sus ingredientes saludables, puedes comerlo cada día sin interferir en tu plan alimenticio, ya que es simplemente fruta.

Una muy buena idea.

Sano y delicioso

¿Sabes los beneficios que aportan a tu organismo los frutos rojos? Algunas de sus propiedades:

Poseen alta concentración de antioxidantes, beneficiosos para tu organismo.

Cuidan tu piel, debido a que combaten los radicales libres, responsables de la degeneración celular y, por tanto, el envejecimiento de la piel.

Cuidan tu corazón, ya que contienen altas cantidades de polifenoles, flavonoides y antocianinas.

Son una excelente fuente de vitaminas C, B y E así como también poseen diferentes minerales como el potasio, el calcio, el hierro o el fósforo.

En específico las fresas, poseen un bajo índice glucémico, por lo que son recomendadas para personas diabéticas. Además, aportan una gran cantidad de agua al organismo, por lo que ayudan a eliminar los líquidos. Por su parte, los arándanos tratan diferentes enfermedades urinarias y, además, sus propiedades antioxidantes los hacen protectores de las capacidades cognitivas y de la vista. ¿Qué hacen las moras? Ayudan a reducir el colesterol 'malo' y aumentar los índices del “bueno”.

Ya no tienes excusa alguna para preparar esta receta facilísima de helado vegano casero de frutos rojos y menta. ¡Vamos al paso a paso!

Ingredientes:

1/2 bol de frutos rojos congelados (arándanos, fresas y frambuesas)

1 banana sin congelar

1 hojita de menta

Rinde 1 porción.

Preparación:

Lo único que debes hacer para preparar este exquisito helado es introducir todos los ingredientes en un bol y triturar con la batidora de mano hasta conseguir un helado cremoso. Cuando más batas, más cremosidad obtendrás ¡así que bate sin miedo! Una vez que consigas la textura que quieres, sírvelo y conserva en el congelador o en una nevera potente.