Selfies, autógrafos y camisetas de Argentina: los pilotos más aclamados por los fans en el MotoGP

Comenzó el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP en Termas de Río Hondo. Miles de fanáticos de todo el país y de países vecinos llegan hasta este destino de Santiago del Estero para ver a los mejores pilotos del mundo.

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo este viernes, 31 de marzo, abrió sus puertas a la multitud que llega desde diversas partes del continente para vivir una de las mayores fiestas del deporte a motor. En los boxes los equipos trabajan a contrarreloj y los fanáticos no quieren perderse ni un detalle.

En el Paddock, la zona donde se preparan los motos antes de cada carrera, uno de los sectores se encuentra habilitado para que aquellos que disfrutaron del eventos desde las tribunas VIP puedan observar todo el back y ver de cerca a sus pilotos favoritos.

Pecco Bagnaia, campeón del mundo, se paseó por el paddock con la camiseta de la selección Argentina.

Este viernes, 31 de marzo, entre entrenamiento y entrenamiento, de las tres categorías (Moto1, Moto2 y MotoGP), los competidores se pasean por los pasillos y regalan algunos segundos al público presente que busca saludarlos, tomarse una selfie con ellos y llevarse una firma de los motociclistas. Las banderas de Argentina y las camisetas de la selección son los elementos más usados para pedir autógrafos a los pilotos.

Maverick Viñales uno de los favoritos del MotoGP

Maverick Viñales, Alexis Rins, Johann Zarco, Aleix Espargaro, fueron los más buscados por los fans, quienes los abordaron para poder tener un recuerdo con sus ídolos. “Me firmó Fabio Quartararo, Jorge Martín, Takaaki Nakagami, Luca Marini, Marco Bezzecchi. Venimos toda la familia, todos los años desde 2019”, compartió a MDZ la familia Bessone desde Ramona, provincia de Santa Fe.

Rins autografiando un casco de un fanático

Nerviosa, con su celular ya listo para tomar una foto, una de las asistentes de las tribunas VIP aguarda por su ídolo pegada a la valla de seguridad que protege el box del piloto. “Estoy esperando a Quartararo, todavía no he podido verlo, voy a quedarme acá para poder tener una foto”, comentó la fanática que no tuvo problema de hacer guardia hasta que Fabio terminó el entrenamiento y se acercó al público.

El francés Johann Zarco dejó su firma en varias banderas de Argentina

Durante los tres días de carreras en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, el público presente del MotoGP tiene la oportunidad de interactuar y ver de cerca a los competidores. Desde la organización han coordinado diversas actividades para que los fanáticos puedan ser parte del espectáculo. Antes de correr el domingo, los pilotos pasarán por el Hero Walk en el Paddock y también participarán del Fan Parade, un recorrido que los lleva a dar la vuelta por todo el circuito y acercarse a las tribunas.

El piloto italiano, Luca Marini, junto a sus fans en el paddock