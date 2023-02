El enólogo argentino que está entre los 100 master winemakers del mundo

La reconocida publicación inglesa The Drinks Business ha elegido a Alejandro Vigil como uno de los 100 "Master Winemaker" que hay en todo el mundo. La principal publicación europea sobre el comercio de bebidas lo reveló hace unos días y se mostró mucha satisfacción tanto en el Enemigo Wines como en Catena Zapata, las bodegas donde es su enólogo principal.

La revista está a la vanguardia de lo que sucede en la industria de las bebidas, enfocándose en vinos, licores y cerveza. Y en la publicación donde se anuncia la distinción lo nombra como "el Messi del vino del argentino".

La publicación hecha por la revista.

Alejandro Vigil egresó como Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, donde luego realizó dos maestrías, en Enología e Irrigación. Inició su carrera en el INTA, donde a los 28 años fue nombrado director del departamento de análisis de suelos. En el año 2002 comenzó a trabajar en Catena Zapata como Director del Departamento de Investigación y Desarrollo.

Alejandro fue nombrado Director de Enología de Catena Zapata en julio de 2007. Bajo su dirección enológica, en el año 2010 Catena Zapata fue nombrada New World Winery of the Year por la revista Wine Enthusiast y, en 2012, Winery of the Year por la revista Wine & Spirits.

Luego junto a una de las hermanas Catena (Adriana) fundaron la bodega Aleanna, de donde salen los vinos El Enemigo, Gran Enemigo y más. Fue con uno de sus ejemplares que obtuvo la máxima puntuación en la revista de Robert Parker y luego innumerables logros más.

Esta bodega ubicada en Chachingo recibe diariamente a cientos de turistas que quieren llegar a conocer la casa de uno de los enólogos más conocidos de Argentina.