Quiénes faltaron al cumpleaños del rey Felipe VI

El rey Felipe VI de España acaba de llegar a sus 55 años de vida y lo hizo rodeado de muchos de sus seres queridos, entre ellas la princesa Leonor, su hija, quien viajó de forma sorpresiva desde Gales. Sin embargo, el monarca debió celebrar el cumpleaños alejado del rey emérito Juan Carlos I.

El cumpleaños del rey Felipe VI y la grata sorpresa de la princesa Leonor

Nacido el 30 de enero de 1968 en Madrid, el rey Felipe VI acaba de cumplir 55 años y decidió celebrarlo a su manera. En primer lugar, el esposo de la reina Letizia aprovechó que su cumpleaños caía en día lunes y se dio el lujo de festejarlo de manera anticipada durante el fin de semana.

El rey Felipe VI cumplió 55 años rodeado de su familia más cercana - Fuente: Twitter Casa de S. M. el Rey (/CasaReal)

El rey cenó junto al dermatólogo Pedro Jaén en el restaurante Ferretería, ambos acompañados por sus esposas. Luego, disfrutó de una de las mayores sorpresas que recibió por su cumpleaños: la visita de su hija, la princesa Leonor. Es que la hija mayor del matrimonio se encuentra estudiando en Gales y por lo tanto ve muy poco a su familia. Sin embargo, se hizo de un tiempo para viajar a España y saludar a su padre por su cumpleaños. Eso sí: lo visitó durante el fin de semana y el mismo lunes ya regresó para no ausentarse en sus estudios.

Para el mismo 30 de enero, el rey Felipe VI decidió dejar libre su agenda de actos oficiales y tan solo trabajó un poco desde su despacho. A continuación, celebró con una cena familiar en la que estuvo acompañado por la reina Letizia y por su hija menor, la infanta Sofía.

Juan Carlos I, el gran ausente en el cumpleaños de Felipe VI

Quien no viajó hacia España para el cumpleaños de Felipe VI fue Juan Carlos I, el rey emérito que se encuentra desde hace unos años en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Esto no quiere decir que hace mucho que no se vean. Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas ambos coincidieron en Grecia, con motivo del funeral de Constantino II.

Otra de las grandes ausencias en el cumpleaños del rey habría sido la de la infanta Cristina, una de sus hermanas mayores, con quien también se habría reencontrado hace poco durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.