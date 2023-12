En videos: quince momentos inolvidables de 2023

2023 fue un gran año para las presentaciones en vivo y también -para muchos - en cuanto a lanzamientos discográficos. En esta nota una selección de 15 momentos -algunos conocidos y otros, no tanto- que por significado y trascendencia han dejado sus huellas en el mundo del rock.

1. The Beatles y the Rolling Stones (y otras grandes bandas y solistas del rock), con discos nuevos

Las dos bandas de rock más importantes de todos los tiempos, The Beatles y The Rolling Stones, regresaron con todo en este 2023: en el primer caso con una canción inconclusa que había dejado John Lennon con su voz y George Harrison con su guitarra, y presentada en un video en el que la inteligencia artificial rescata el ingenio y el humor del cuarteto de Liverpool, y en el segundo caso con un disco de rock potente por parte de la banda de Jagger y Richards, que debutó en las discografías en el año 1962. En este disco de los Rolling Stones aparece la batería del fallecido Charlie Watts en dos canciones, “Mess It Up” y “Live By The Sword”.

En este video que rescata los momentos inolvidables de 2023 la canción de los Beatles junto con la de los Rolling Stones y además otros grandes regresos ocurridos en el 2023: Iggy Pop, con "Strung out Johnny"; The Smashing Pumpkins, con "Spelbinding" y Depeche Mode, con Ghost Again (Fantasmas otra vez), la primera canción de DM en 27 años.

2. En vivo: el momento más ochentoso de 2023

En la última semana de noviembre durante la segunda edición del festival Primavera Sound en Parque Sarmiento, ciudad de Buenos Aires: allí se presentaron dos icónicas bandas de rock de los 80: los Pet Shop Boys y The Cure. En el siguiente video tres momentos para recordar de estas dos bandas junto con otro grupo que dejó su huella en este festival: Blur.

3. Taylor Swift: la reina del Río de la Plata

Tras dos décadas de éxitos Taylor Swift llenó tres veces el estadio River Plate (9,11 y 12 de noviembre) y dejó en lista de espera a casi 3 millones de personas que en su momentos estuvieron dispuestas a comprar la entrada para asistir a algunos de los conciertos en el Monumental, lo que se deduce que la estadounidense pudo haber llenado ese estadio hasta 40 veces, lo que la convierte en la indiscutible reina de River Plate.

También fue un gran año para los recitales de artistas femeninas en estadios, como ocurrió con Lali Espósito en Vélez y lo que se con María Becerra para las dos presentaciones que hará el próximo mes de marzo en River Plate..

Uno de los momentos inolvidables de Taylor Swift en River:

4. Fito Páez y su versión The Cure de Cable a tierra

Así como en mayo de 2023 Divididos celebrós sus 30 años en Vélez, en abril Fito Páez hizo lo mismo con los 30 años de su mejor disco, El amor después del amor: en el siguiente video una versión movida de Cable a tierra, hecha con la melodía de "Boys don't cry", de una histórica banda de los 80 que pocos meses después visitaría la Argentina: The Cure.

5. Recordado concierto de Usted Señalemelo en Chile

Fue un año inolvidable para el trío mendocino integrado por Juan Saieg, Gabriel "Cocó" Orozco y Lucca Beguerie Petrich, ya que el 2023 incluye participación en importantes festivales, como también una gira que pasó por ciudades del país, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Uruguay y Estados Unidos, incluyendo una inédita presencia en el Lollapalooza Chicago, siendo la primera banda argentina en presentarse en ese festival en tierra estadounidense, el lanzamiento del disco "Bipolar" (los dos anteriores fueron Usted Señalemelo en 2015 y II en 2017) y Tripolar (2023) y su primer Luna Park de Buenos Aires, que fue un recital 360° considerada en su momento por esta banda mendocina sin techo como uno de los más importantes realizados..

El siguiente video es el recuerdo que dejó Usted Señalemelo en el público chileno en el Lollapalloza de marzo de 2023 realizado en ese país, con una versión tranquila de una de sus primeras canciones, Agua marfil.

6. Pasos al costado (Turf): para escucharlo fuerte, saltar y cantar (como lo hicieron en Cosquín)

Según la revista Rolling Stones es la canción nº12 de las 50 mejores del rock argentino de la década del 2000. Es del 2004 y casi 20 años después sigue siendo quizás la única canción que está hecha para que el público la cante toda de principio a fin. Y por eso Pasos al costado de Turf en Cosquín Rock fue uno de los momentos inolvidables de la música argentina durante 2023:

7. Música en el alma del rock sinfónico

En Argentina se lo conoce más por ser el mejor guitarrista de rock que dio Mendoza y que se hizo famoso en Latinoamérica con Los Enanitos Verdes. El ser el mejor guitarrista de rock lo ha conducido en una carrera sin techo y durante 2023 concretó un tipo de proyecto que prácticamente no se hace y que él decidió concretarlo, entre otros motivos, porque el teatro Independencia de Mendoza fue un escenario "que recorrí desde niño". Lo hizo y lo llenó y así le dio vida al rock sinfónico. Por eso el haberlo logrado fue un hecho de impacto para la música en sí y además su presentación, como lo muestra este video, generó emociones expresadas con aplausos de pie hacia el dueño de un modelo único de guitarra eléctrica en el mundo que Fender le diseñó especialmente a él, conocido como Staiticaster. Así cerraba uno de los conciertos de Felipe Staiti Sinfónico en el teatro Independencia.

8. Estallido de emoción en la primera noche de la Fiesta de la Cerveza de Mendoza

Con 22 mil personas en el parque San Vicente de Godoy Cruz, seguramente el momento en que Airbag -la principal banda estrella de la primera noche junto con la correntina Emilia Mernes del Festival Provincial de la Cerveza de Mendoza - tocó "Solo aquí" (canción de 2004) generó una magia y una emoción que perdurará por mucho tiempo en quienes recuerden haber estado esa noche allí. Si no estuviste allí o fuiste y querés rememorarlo, miralo ahora:

9. Las Pelotas en el Movistar Arena de Buenos Aires

Allí tocaron el 11 de agosto último y los ex Sumo, con "Solito va", hacían algo que estuvo muy poco presente en el rock nacional en el último año, en el que la pòbreza y la inflación sacaron pasajes al infinito: el mensaje político y contestatario, como lo expresa esta canción que describe la soledad del ciudadano común ante la falta de esperanza por un país mejor que nunca ha conocido y quizás nunca lo conozca.

10. Un día perfecto en Villa Mercedes (San Luis)

En esta época en el que se informa (y se analiza) lo mejor y lo peor, en este caso, de la música rock, ocurre que Buenos Aires sigue siendo el principal generador de títulos en los medios del país; es decir (o dicho con otras palabras), la sensación es que todo lo que pasó en Argentina pasó solamente en Buenos Aires. El siguiente video simplemente muestra lo que fue un gran momento vivido por Estelares en un festival hecho en Villa Mercedes durante marzo último.

11. Prendidos (y encendidos) con No Te Va Gustar

En febrero de 2023, en el Cosquín Rock, No Te Va Gustar dio un gran show: así fue el momento en el que los uruguayos tocaron la canción Prendido fuego.

12. Californiacaton en Buenos Aires

Lanzado hace 30 años, Californication fue el séptimo disco de los Red Hot Chili Peppers, quienes en abril de 2022 convertían a su disco "Unlimited Love" en el más vendido del año en Estados Unidos. Una banda que sigue vigente y muy seguida por los argentinos, que en el 2023 dio su concierto en River Plate. Así fue el momento en que tocaron Californication:

13. Inolvidable, emotivo e histórico: Tan Biónica en River Plate

Luego de 7 años de inactividad la banda nacida hace 23 años realizó en 2023 la gira "La última noche mágica" con dos recitales en Vélez Sarfield, dos en el estadio único de La Plata y uno, realizado el 8 de diciembre último, en River Plate. De este concierto surge este gran momento de emoción cuando Chano Carpentier y el resto de la banda tocaron la canción "Arruinarse" con la banda Airbag como invitada:

