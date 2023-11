Ricky Montaner llegó a Mendoza y así fue el reencuentro con Stefi Roitman

Ricky Montaner compartió con sus seguidores en las redes sociales su llegada a Mendoza. El cantante internacional planea quedarse varios días en la provincia junto a su esposa, Stefi Roitman.

Este miércoles, 15 de noviembre, Ricky subió en sus historias de Instagram mostrando que se encuentra ya en Mendoza para acompañar a Stefi Roitman. El cantante había estado en España por su carrera, pero voló a Argentina para encontrarse con su amor. El viaje hasta la provincia fue largo, según comentó el artista tuvo que hacer varias escalas.

"Llegó él y no me lo puedo creer", escribió en la publicación la actriz junto con unos emoticones de corazones, montañas y cámaras filmadoras.

En el video que subieron los dos en sus historias se los ve muy felices y con el fondo de la Cordillera de Los Andes. Gran parte del rodaje se desarrolla en el Valle de Uco, en uno de los predios del Ejercito Argentino en Campo de Los Andes, Tunuyán.

La actriz argentina se encuentra rodando un film, en el cual ella es la protagonista, que tiene como escenarios a los paisajes mendocinos. "Ciudades de Refugio" está dirigido por Rodrigo Fernández Engler, protagonizada por Stefi, Rodrigo Abed, Osvaldo Santoro y Francisco Cataldi.

"Los amo gente hermosa de Mendoza. A los que me he cruzado y a los que he leído por aquí, gracias", escribió Roitman en sus historias de Instagram.