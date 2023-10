La icónica foto de Diana de Gales en el adelanto de la sexta temporada de The Crown

El tan esperado primer póster de la sexta y última temporada de "The Crown" ha hecho su debut en la cuenta oficial de Instagram de Netflix esta semana, y ha desatado la emoción de los seguidores de la serie. Este póster, cargado de simbolismo, rinde homenaje a un icónico retrato de Lady Diana que se convirtió en un fenómeno cultural. La imagen original, capturada en agosto de 1997, mostraba a la princesa a bordo del Jonikal, el yate de su pareja Mohammed Al Fayed.

Lo que hace especial a este póster es que recrea esa imagen icónica, pero desde un ángulo diferente. Este gesto simbólico parece augurar el trágico destino de Lady Diana, marcando el final de su conmovedora historia que conmovió al mundo entero. Los fanáticos de la serie están ansiosos por descubrir cómo "The Crown" abordará los últimos capítulos de la vida de la Princesa de Gales y cómo se adentrará en los eventos que conmocionaron al planeta.

La serie, conocida por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para capturar momentos históricos, promete una temporada final que será tanto conmovedora como impactante. Los seguidores de "The Crown" pueden esperar una conclusión que seguramente continuará generando debate y reflexión sobre la vida de Diana y su legado en la cultura pop y la historia de la realeza británica.

La reacción de los fans de The Crown ante el poster de Lady Di

La noticia del final de "The Crown" ha generado una ola de emociones entre los seguidores de la serie en la sección de comentarios de la cuenta oficial de Netflix en Instagram. Los fanáticos se han volcado a expresar su angustia por el inminente desenlace de su serie favorita. Comentarios como "No puedo creer que se termine", "Esta serie ha sido una obra maestra" y "¿Cómo sobreviviremos sin más episodios de 'The Crown'?" son comunes en la sección.

Poster de The Crown. Créditos: Instagram elplanetaurbanook

La conexión que los espectadores han establecido con los personajes y la narrativa de la serie es evidente en las reacciones emotivas que inundan los comentarios. Algunos expresan su gratitud por la profundidad y calidad de la producción, mientras que otros lamentan que pronto tendrán que despedirse de personajes icónicos y momentos históricos magistralmente representados.