La receta dulce de la repostería inglesa que puedes recrear en pocos minutos

La tarta de manzana, también conocida como "pay de manzana" o "apple pie" en inglés, está elaborada con una masa recubierta de esta fruta, pero hay distintas versiones por ser tan popular. Cada país adaptó la receta a su cultura y costumbre, y se extiende tanto por Europa y todo el continente americano.

Hay muchos lugares que se apropiaron de su origen, pero los documentos más antiguos la sitúan en Inglaterra: los cocineros de Ricardo II de Inglaterra editaron un libro en 1390 llamado "The Forme of Cury", donde citan a una tarta de manzana llamada "artys in applis". La masa que preparaban tenía manzanas, peras, higos, pasas de uva, además de estar teñida con azafrán.

A partir del siglo XVI, se extendió de las colonias inglesas a las francesas y las holandesas, al mismo tiempo que viajó del otro lado del Atlántico y llegó a América. En Venezuela se cocina como si fuera un strudel y solamente lleva manzanas, azúcar y grasa, por lo que sale del horno con un color caramelo.

La tarta de manzana es muy popular en Estados Unidos y Venezuela. Fuente: Wikipedia.

Receta de la tarta de manzana

Ingredientes

200 g. de harina leudante

12 cdas. de azúcar

2 cdas. de coco rallado (opcional)

100 g. de manteca

250 ml. de leche

2 huevos

3 manzanas

1 puñado de almendras

Preparación

Asegurarse que la manteca esté blanca. Colocarla en un bol junto a la harina, el azúcar y el coco, y mezclar todo (Reservar una cucharada de azucar y de coco para más adelante).

Colocar papel de aluminio o de horno en una fuente. Acomodar la mitad de la mezcla previamente hecha y aplastar un poco para hacer la masa de la tarta de manzana .

. Pelar y cortar las manzanas, y colocarlas sobre la fuente sin aplastarlas.

Arriba de las manzanas verter el resto de la masa que se preparó en el primer paso.

En otro bol mezclar los huevos con la leche. Volcar despacio sobre la tarta lentamente.

Machacar las almendras y verterlas por encima. Luego lo mismo con el azúcar y el coco rallado (una cucharada de cada uno).

Llevar al horno moderado durante 40 minutos y sacar cuando la parte de arriba esté dorada.

La tarta de manzana es una opción perfecta para la merienda o como postre. A continuación dejamos otra receta igual de sencilla, pero se suplantan las almendras y coco rallado por mermelada de melocotón o albaricoque.





