La falda plisada de la reina de Jordania para un look de día

Rania de Jordania es conocida por su gran sentido de la moda y estilo. La reina suele tomar riesgos a la hora de elegir sus prendas y marcar tendencia, aunque siempre respetando el protocolo y sin salirse por completo de las reglas. Es así que logra el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

En una gira oficial que realizó en el 2020, la reina de Jordania presentó varios looks que enamoraron a todas las fashionistas. Pero hubo uno en particular que se robó las miradas de todas y que ha permanecido en la memoria durante todos estos años: una falda plisada azul marino y la camiseta negra de manga corta.

La reina de Jordania sabe combinar las prendas de una manera única. | Fuente: Facebook QueenRania

Este look que mostró al salir a Amman para visitar las oficinas de la Semana del Diseño, tenía algo particular que no todos lograron descubrir. La playera negra que parecía una clásica prenda con un estampado colorido, en realidad, mostraba la silueta del rey Abdalá II bin al-Hussein, y su hijo, el príncipe Hussein.

La playera es de la marca Mlabbas, una tienda online jordana que se encarga de customizar prendas, accesorios e infinidad de artículos. Lo que deja en evidencia que no es necesario gastar cientos o miles de dólares en una prenda cool, simplemente hay que saber elegir.





La reina de Jordania volvió a elegir la falda plisada

Rania de Jordania recibió a la princesa heredera, Victoria, y al príncipe Daniel de Suecia en el Palacio Al Husseiniya en Amman en 2018 y se puso un vestido midi fluido de Ralph & Russo. El vestido de organza de seda rosa es una versión modificada del look que se presentó en la pasarela en otoño de 2018.

Una vez más volvió a elegir una falda plisada. | Fuente: The Royal Hashemite Court.

Con esta elección, volvió a repetir la tendencia que pisa fuerte y que parece que va a permanecer por algún tiempo más: la falda plisada.

Aunque, en esta ocasión, el estilo es mucho más elegante, gracias al tono de las prendas y al color blanco de sus zapatos y bolso de mano, es que logró lucir fresca y jovial. Un look que se puede usar tanto para ir a un evento de día o, agregándole una chamarra de jean o cambiando los zapatos por tenis, hacer un conjunto mucho más casual.

¿Qué opinas del estilo de la reina de Jordania?