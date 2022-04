Los 5 rascacielos con las vistas más impresionantes de Nueva York

Si hay algo que caracteriza a la enorme y bella Nueva York son sus altísimos edificios que prácticamente tocan el cielo. Muchas de estas emblemáticas construcciones tienen en lo más alto miradores que permiten a los visitantes descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Eso sí, ninguno de ellos es apto para cardíacos, ¿te animas?

Desde National Geographic comparten una guía práctica con los diversos rascacielos que se pueden conocer en Nueva York. Cada uno de estos edificios es dueño de las vistas más impresionantes.

Empire State

Vista desde el emblemático Empire State. Foto: Shutterstock

El Empire State Building es el mirador más cinamatográfico del mundo y conocido del mundo. Desde su piso más alto, Nueva York parece una maqueta de arquitectura que puede observarse con una vista de 360°

"The golden hour" (la hora de oro) es el mejor momento para conocerlo, antes del atardecer uno puede observar cómo la luz va cambiando y comienzan a encenderse las luces de la ciudad. Para ver lo lejano con más detalle, cuenta con sus icónicos binoculares. Al ser el mirador exterior y sin vidrios uno tiene la sensación de no tener límites y la adrenalina y el vértigo son mayores; además no hay interrupciones para sacar fotos limpias sin el reflejo de la luz en el vidrio. que marquen las fotos con indeseados reflejos.

Top of The Rock

Top of The Rock se encuentra en el corazón de Midtown. Foto: viator.com

Desde este mirador, que se encuentra en en el corazón del Midtown, en el Rockefeller Center, se tiene una vista de Nueva York con el icónico Empire State y el Central Park. El Top of The Rock, tiene dos terrazas desde las que ver la ciudad, la 69 y la 70. Ambas ideales para tomar la mejor fotografía desde lo alto.

One World Observatory

Foto: One World Observatory

El One World Trade Center esta ubicado en Lower Manhattan, en el mismo sitio donde estuvieron las Torres Gemelas es el punto más elevado desde el que se ve Nueva York. Tiene vistas de 360º, con una panorámica muy distinta a la que brinda el Empire State o el Top of The Rock, con la presencia protagónica de la mismísima Estatua de la Libertad.

Edge en Hudson Yard

Su balcón sobresale ofreciendo una vista única. Foto: edgenyc

El mirador de The Edge sobresale 20 metros hacia el exterior con respecto a la fachada su terraza, a 345 metros de altura se entiende el nombre que le han dado: borde o filo.

Este rascacielos está ubicado al oeste de Manhattan, en pleno centro del barrio de Hudson Yards, con The Vessel a pocos metros de distancia. Este observatorio al aire libre brinda una postal de Nueva York similar a la del Empire State, pero desde el otro extremo.

Summit One Vanderbilt

Summit One Vanderbilt es el mirador más nuevo de New York

Es el mirador más reciente de Nueva York, se habilitó el 21 de octubre de 2021. Este es el observatorio más inmersivo del mundo, su suelo transparente dan la sensación de estar flotando sobre la gran ciudad, uno se siente superhéroe de las películas que vuelan por los cielos o se descuelgan de edificio en edificio.

El mirador se ubica entre los pisos 91 y 93, una experiencia que deja sin aliento a cualquiera.