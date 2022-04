Benjamín Vicuña y una charla exclusiva en la que habló de todo: el trabajo, la amistad y el tabú de la muerte

Benjamín Vicuña estuvo en MDZ Radio y, en un mano a mano con Federico Croce, habló sobre sus proyectos audiovisuales, su vida en la "tierra del sol y del buen vino" a propósito de la filmación de la película para Netflix que lo tiene como protagonista, y se detuvo a analizar el tabú sobre la muerte, que es tema central de la serie "El primero de nosotros", que se ve por Telefé y Paramount plus. Además, el actor chileno se divirtió contando algunos secretos sobre sus gustos, e incluso evaluó cómo decidirse frente a un buen tinto o un fernet.

"El primero de nosotros" cuenta la historia de un grupo de amigos que se ven movilizados por la noticia de que uno de ellos padece una enfermedad terminal. Esto los inquieta porque ven la llegada de la muerte, se sienten tocados porque nunca la tuvieron tan cercana. Vicuña comentó que desde que leyó el guion, en época de pandemia, la historia lo tocó especialmente y esta emoción se fue agrandando a medida que fueron rodando la serie.

“Hablar sobre el tabú que es la muerte y comunicarlo por televisión sin infantilizar al público tanto argentino como latinoamericano es muy movilizante. Esta ficción fue pensada para un público maduro y estoy super orgulloso de la crítica que ha obtenido, y también de los números que nos respaldan”, agregó.

Dentro de la cultura argentina, la amistad es algo fundamental para sobrellevar nuestra vida acompañados por las personas con las cuales elegimos estar. Sobre esto, Croce jugó con Benjamín, quien tuvo que contestar quién es su amigo más cercano de todos los integrantes del elenco. Si bien dejó en claro que todos se adoran, se decantó en primero lugar por Mercedes Funes.

“La considero una gran amiga. Hemos sido compinches por coincidir en varios proyectos, y fuimos hermanos en ATAV". Sin embargo, rápidamente aclaró que "con Luciano Castro hemos coincidido en novelas y se ha ido generando una gran relación. Para los actores, los compañeros se transforman en amigos cuando vamos trabajando y coincidiendo en distintos proyectos”, detalló.

Benjamín Vicuña filmando en Uspallata.

El proyecto audiovisual de Marcos Carnevale, llamado “Papá al rescate”, ha revolucionado a la provincia por la figura estelar de Benjamín Vicuña, como el protagonista del film. Ramiro Navarro, cabeza de Frontera Films -la productora local que es parte fundamental del equipo técnico de la peli- contó a MDZ que el clima de filmación es el mejor, y que la amalgama entre actores y staff es ideal.

Benjamín, al charlar sobre la especial cercanía que los mendocinos tienen con su patria, compartió que Mendoza y su clima le resulta muy parecido a su Chile natal y que ha recibido mucho cariño por parte del ciudadano mendocino.

“Me siento en casa, ya que compartimos el paisaje y la calidad de la gente. He conocido Uspallata, la Capital y hoy grabamos a los pies del Aconcagua. Uno de los grandes atractivos de la película es que vamos a mostrar la hermosura de Mendoza: la provincia es una protagonista más”, declaró entre sonrisas pícaras.

A la hora de las confesiones, le contaron a Vicuña que se sabe que es un fanático del fernet, y en la disyuntiva sobre si prefiere esa bebida o un vino, dijo: "Prefiero el tinto antes que el fernet. Pero en realidad creo que es malo elegir entre uno o lo otro. Entonces, el vino es mi primera opción y luego nos tomamos un fernet".

La película Papá al rescate se exhibirá a mediados de agosto, primero en las salas de cine y luego en las plataformas de streaming. ”Es una coproducción argentino-chilena: la película trata de un hombre que a días de casarse debe viajar a Argentina en busca de hija que solo la conoció al nacer”, describió Benjamín.

Una imagen de la filmación de la película que dirige Marcos Carnevale, tomada por Benjamín.

Dado que el actor ha realizado múltiples proyectos en la Argentina como en varios países de habla hispana, confesó al aire qué papeles prefiere representar. “He hecho de todo en mi carrera, pero me encantan más los papeles dramáticos, los prefiero sobre otros. Sin embargo, a veces me gusta divertirme y me he subido a las tablas para realizar comedias", sentenció.

Sï querés escuchar la nota completa, podés hacerlo haciendo click aquí.