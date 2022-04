Tres prendas de Lady Di que volvieron a usarse en 2022

Lady Di siempre será recordada como una de las mujeres más bellas y elegantes de todos los tiempos. A 25 años de su triste muerte, su figura mantiene vigencia en muchos aspectos, entre ellos el de la moda. En esta ocasión, te contamos cuáles son sus prendas y claves a la hora de vestir que vuelven a ser tendencia en este 2022. A continuación, todos los detalles.



Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge (/dukeandduchessofcambridge)

Lady Di: 3 claves de la princesa de Gales para lucirse en este 2022



1. Colores en bloque.

Rebelde y aristócrata, elegante y singular, Lady Di es una de las figuras mundiales más destacadas de los últimos 50 años, en especial en lo que se refiere al ámbito de la realeza.



Desde el momento en que contrajo matrimonio con el príncipe Carlos, con apenas 20 años, siempre intentó destacarse y diferenciarse respecto a la Familia Real británica. Esto lo logró, entre otras cosas, a través de sus atuendos y su forma de vestir.



Se dice que hay cosas que nunca pasan de moda, y no hay mayor ejemplo que el de los looks de Diana Spencer. En este 2022, por ejemplo, se observa que vuelve a ser tendencia algo que la princesa de Gales supo lucir en su momento: la vestimenta con colores en bloque.



Esto consiste en combinar una prenda inferior y otra superior, ambas lisas y de diferentes colores. Eso sí, también se puede apelar a un clásico vestido negro, el cual siempre está de moda y supo ser uno de los rasgos distintivos de Diana.



2. Cárdigan de rayas.

Se trata de un atuendo más bien informal y que, por lo general, se suele presentar en los colores azul oscuro y blanco, al estilo marinero.



Este binomio vuelve a estar en tendencia y se presenta como una oportunidad ideal para quienes busquen un look chic y elegante. Tal como lo usaba Lady Di, la clave está en acompañar este cárdigan con una prenda inferior lisa y de color blanco.

3. Hombreras.

Hace apenas unas semanas, una publicación de Dolce & Gabbana en Instagram dejó bien en claro que las hombreras se posicionan como una de las mayores tendencias en este 2022.







Claro está que esto no es para cualquiera, ya que no es fácil animarse a usarlas y, por más que duela aceptarlo, no a todas les queda bien.



Se trata de una prenda atrevida y que connota presencia y personalidad. Teniendo en cuenta esto último, no sorprende que Diana haya optado por esto en más de una oportunidad.





¿Qué opinas? ¿Ya sabes cuál de estas prendas y claves de moda al estilo de Lady Di te gustaría aplicar?