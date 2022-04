Qué significa hablar de "las piernas" del whisky y para qué sirven

¿Qué son las piernas del whisky? En esta nota, nos adentramos en el universo de esta bebida para hablar de éste y otros significados relacionados al clásico de los clásicos de todas la barras del mundo, que está lleno de curiosidades y especificidades interesantes.

¡Comparte con tus amigos estos datos para que sepan lo experto que eres!

El whisky es la bebida alcohólica más popular a nivel internacional. Fuente. Forbes



Whisky: la bebida alcohólica más popular y mucho más

Mark Twain decía que lo que no cura el whisky no tiene cura. Una forma romántica de alabar sus muchas cualidades porque, sí, el whisky es la más saludable de las bebidas alcohólicas.

Los escoceses le atribuían la llamaban “quitapenas“ y lo cierto es que mucho más tarde se supo que tiene propiedades benéficas para la salud como elevar el colesterol HDL (el bueno), prevenir enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades gracias a su poder antioxidante.

¿Qué es el whisky?

El whisky es una bebida destilada que se fabrica a base de distintos cereales fermentados (centeno, maíz, cebada, trigo) o con una base de malta fermentada y en general se añeja en barriles de madera de roble.

Por otra parte, el whisky también funciona como base para crear otros licores como el Jerez, el Bourbon y el Oporto.

Curiosidades del whisky y sus piernas

Se le dice “piernas“ a las marcas laterales conocidas cuando, en un vaso transparente, se sirve un whisky, se bebe un poco y luego se pone de nuevo sobre la mesa. El licor se pega a los lados dando lugar a lo que se conoce como “las piernas del whisky“ que es, en realidad, una manera de ver la fortaleza alcohólica y viscosidad o adherencia del licor.

Esto sólo lo observan los especialistas, que saben evaluar las cualidades del whisky muy de cerca.

Otras de las curiosidades acerca de este destilado es que data de 1494. La primera mención se encuentra en un documento escocés en donde el rey Jacobo IV hace mención a “el agua vita“ para el rey, hecho con malta.

Además, el whisky fue elegido por autores de prestigio como Mark Twain y Ernest Hemingway.

Entre los trucos de los expertos, está el añadir unas gotas de agua para percibir más los aromas avainillados y el picor.

Por último, se dice “on the rocks“ cuando el whisky se sirve con hielo. No hay una sola manera de tomarlo, y no a todo el mundo le gusta frío. Muchos expertos lo toman a temperatura ambiente y sin hielo para que no quede aguachento.

¿Te sirvieron estos datos para conocer más sobre el whisky?