Los 3 looks de Máxima de los Países Bajos con los collares más originales

Máxima de los Países Bajos es la reina de los accesorios. Sombreros, tiaras, broches, guantes, aros… ¡y collares!

Los collares son los complementos estrella de sus looks, y la reina de Holanda se divierte eligiendo modelos súper llamativos, extravagantes y audaces que no pasan inadvertidos. Al contrario. En ocasiones, el collar de Máxima Zorreguieta es el accesorio protagonista de sus looks.

El collar de piedras “misterioso” de Máxima

Hace unos días, Máxima de los Países Bajos lució un espectacular diseño de terciopelo color burdeos. Y de su impecable y elegante look llamó la atención la elección de un llamativo collar que ya había utilizado en otra oportunidad y que genera mil y una especulaciones sobre su origen.

En una noche de concierto y gala previa a la celebración del Día del Rey, Máxima eligió un gran look para la ocasión, y como complemento optó por un collar de diseño “estilo babero” que mezcla distintas piedras, aparentemente rubíes, diamantes y perlas grises. Pero lo cierto es que se desconoce si se trata de piedras preciosas o de fantasía.

Y con ella todo es posible porque se sabe que Máxima puede usar tanto accesorios de los archivos reales como de alguna marca moderna y low cost, pero siempre originales y con un toque de audacia.

El collar de Máxima ¡de mejillones!

Solo la reina nacida en Argentina puede animarse a algo así, y salir airosa. En un visita oficial a la región de Dreschtsteden, Máxima de Países Bajos sorprendió a todos con un collar de mejillones naturales confeccionado artesanalmente en el taller de la diseñadora de joyas holandesa Ineke Otte.

Y su curiosa elección del accesorio hallazgo que fue un boom instantáneo tenía una explicación: Máxima realizaba una visita como miembro del Comité Holandés para el Emprendimiento en el que se resaltaba a los Países Bajos como uno de los productores más emblemáticos de estos deliciosos bivalbos. El collar de mejillones combinaba perfectamente con el look, sobre un jersey negro, una falda color camel y botas altas negras.

El collar de plumas de Máxima Zorreguieta

La reina de Holanda demostró que su pasión por los collares no tiene límites, y vale todo si le gustan. Ni joyas, ni piedras preciosas, ni oro, ni plata… ¡plumas! Máxima de Orange demuestra que todo es posible en su apuesta a los accesorios maximalistas.

Y el collar de plumas, igual que el de conos superpuestos, los florales o el que usó en Australia -inspirado en los corales marinos- demuestra que Máxima de los Países Bajos apuesta fuerte en cuestión de qué collares usar para maximizar el espíritu de sus estilismos.

Definitivamente, el collar XL étnico de plumas y cuentas amarillas de impronta africana es uno de sus más memorables complementos. Y lo mejor es que el romance de Máxima de los Paises Bajos con los accesorios extravagantes continuará.

De coral y con conos con puntas. Más collares estilo Máxima.

Con plumas o elementos marinos, Máxima de los Países Bajos es fan de los collares estrella de sus looks.

La reina de Holanda es una experta en potenciar sus looks con accesorios, en especial collares.

El collar de mejillones de Máxima Zorreguieta fue una sorpresa.