Todas las fotos y sociales de la maravillosa Fiesta de la Cosecha

Los viñedos del Aeropuerto de Mendoza volvieron a ser escenario de la Fiesta de la Cosecha, en una noche llena de buena música, tradición y mucho color. Más de 11 mil personas se dieron cita para disfrutar de la propuesta.

Con la música como marco de todo el evento, la noche permitió el reencuentro de autoridades provinciales, nacionales y municipales, pero también el de las reinas departamentales con sus intendentes.

El evento, organizado por el Fondo Vitivinícola junto a la Municipalidad de Las Heras y el Gobierno de Mendoza, contó también con el acompañamiento de la bodega Estancia Mendoza, que es la encargada del cuidado del viñedo, y de Aeropuertos Argentina 2000.

Puntual, a las 22, comenzó el espectáculo de la Orquesta Filarmónica de la provincia, bajo la dirección del Maestro Luis Gorelik. Luego, de cara al momento de la cosecha, se sumaron con sus voces las artistas Analía Garcetti y Cynthia Lozada.

Al tiempo que sonaban gatos y cuecas, con las cuerdas de Sebastián Narváez, Luca Pinto y Javier Guajardo y la percusión de Quique Öesch, las reinas departamentales y nacionales se pusieron de pie para comenzar a cosechar los racimos de malbec junto a los intendentes, las autoridades provinciales y también algunos funcionarios nacionales.

El gobernador se prepara para salir a cosechar.

Por supuesto, se sumó Bernardo Lanzilotta, titular del Fondo. Entre los asistentes estuvo también Eduardo Sancho, presidente de ACOVI y FECOVITA.

Cosecha compartida

Con el gobernador Rodolfo Suarez y el vicegobernador Mario Abed a la cabeza, todos se dispusieron a pasar un grato momento, más allá de los colores políticos, las distintas autoridades se juntaron en unas 10 hileras a cosechar, acompañando a las soberanas.

El intendente de Las Heras y su reina.

Por supuesto, las otras protagonistas de la noche fueron Mayra Tous y Eugenia Serrani, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2020/21, quienes se sumaron con entusiasmo a cosechar.

Ulpiano Suarez, cosechando.

Luego, las aspirantes a la corona nacional bailaron una cueca junto a gauchos, tras lo cual volvieron a sus lugares para dar inicio al show principal de la noche, a cargo de David Lebón.

David Lebón.

Entonces, minutos antes de las 23, David Lebón se sumó a la Filarmónica ante la ovación de los asistentes. Antes de comenzar el show, recordó los años que vivió en Mendoza, calificando esa etapa como “algo maravilloso”.

Fue así que interpretó versiones sinfónicas de sus temas más trascendentes con arreglos compuestos especialmente por los mendocinos Joaquín Guevara y Juan Emilio Cucchiarelli. Además, a lo largo de la presentación, se sumaron Lisandro Aristimuño y Mateo Sujatovich, líder de la banda Conociendo Rusia.

El espectáculo, que se extendió por más de una hora, fue acompañado con gran entusiasmo por el público, que pudo volver a vivir una Fiesta de la Cosecha luego de dos años, ya que en 2021 no se realizó por la pandemia.

Faltazo guaymallino

Los grandes ausentes de la noche fueron el intendente Marcelino Iglesias y la soberana departamental de Guaymallén 2022 que él eligió, Sofía Grangetto, aunque la decisión de no asistir era esperable luego de las declaraciones que hizo la joven en su última aparición en público. Claro está, tampoco asistió Julieta Lonigro.

El gobernador, en los medios.

Respecto a esto, Suarez trató de cerrar el tema diciendo que a esa “discusión hay que dejarla atrás”, porque los visitantes vienen “a pasarla bien y no a escuchar escándalos y estas historias".

También se refirió a la situación la Ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, quién aseguró que a Grangetto se le hizo llegar la notificación para asistir al evento. No obstante, llamó a “bajar un cambio con el tema”, aclarando que “si está o no está no es nuestro problema ahora”.

