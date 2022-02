La extravagante decoración de Jennifer Lopez en su mansión favorita

Cuando tenía 22 años, Jennifer López fue seleccionada como bailarina de respaldo para los New Kids on the Block y, desde entonces, trabajó muy duro para convertirse en una de las artistas más populares de la industria. Hasta hoy, acumuló una gran fortuna que le permitió comprar muchas propiedades, como la lujosa mansión que tiene en Nueva York.

Los Hamptons es una zona ubicada en el sector este de Long Island y es famosa por ser un sitio de vacaciones para los estadounidenses más ricos. La zona es muy campestre y allí hay una gran cantidad de mansiones donde la élite pasa el verano neoyorkino o los fines de semana al lado de la playa.

La mansión de Jennifer Lopez en Los Hamptons.

Entre algunos de los vecinos de la Diva del Bronx, se encuentran Paris Hilton; las familias Rockefeller, Vanderbilt y Carnegie; Marie Chantal; Beyoncé; Calvin Klein; Stella McCartney; Ellen Pompeo; Brooke Shields; y Neil Patrick Harris. Si bien hay un sector en el que se encuentran estos famosos, Los Hamptons también tiene barrios donde viven personas de clase económica baja.

La decoración de la mansión de Jennifer Lopez

La propiedad de la cantante, ubicada en Water Mill, tiene 3 hectáreas y pagó por ella aproximadamente $10 millones de dólares. Tiene 8 habitaciones, 7 baños completos, más un medio baño, una enorme cava de vinos, sauna, ascensor, bibliotecas de roble blanco, salón de juegos y puertas estilo francés.

La cocina de Jennifer Lopez.

La decoración es muy clásica, toda blanca con pisos de madera, pero su tamaño es extravagante. En el porche tiene unas hermosas columnas y está rodeado de flores, lo que da el típico estilo campestre de Los Hamptons. Lo que más impresiona es el enorme patio, donde sus hijos Max y Emme practican muchos deportes, como ha mostrado la cantante en Instagram.

Jennifer Lopez compró esta mansión de ladrillo a la vista en 2013 y, desde entonces, le ha hecho muchas reformas para transformarla. Sin duda, es una de las propiedades más lujosas de la zona y ha realizado allí un sinfín de fiestas junto a su círculo más cercano.