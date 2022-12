Argentina campeón: los famosos argentinos hicieron estallar Twitter de emoción

En argentina no nací, pero hoy me siento de allí.

No te lo puedo explicar,

porque no vas a entender.

Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la terceraaaa uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE4CuD83DuDE4CuD83DuDE4C uD83CuDDE6uD83CuDDF7#FIFAWorldCup #SeleccionArgentina