Cirujanos estéticos debatieron sobre la seguridad del paciente y las promesas mágicas

Mendoza fue el lugar elegido para organizar un importante encuentro de médicos cirujanos plásticos para, además de operar, actualizarse, debatir y participar de un vanguardista simposio en el que se habló sobre la seguridad del paciente en las cirugías plásticas como tema central.

Algunos de los profesionales expositores, junto a Saúl Cejas, Director Médico de Clínica San Doná.

Eduardo Sosa, Facundo Mergalejo, Liliana Soria, Ricardo Losardo, Gabriel Noe y José Soria fueron algunos de los disertantes de las jornadas que se agruparon bajo el lema: "Seguridad del paciente y manejo confiable en un servicio de cirugía Plástica".

Saúl Cejas.

En el marco del encuentro, MDZ conversó con Eduardo Sosa, quien explicó que han sido varios días teórico - quirúrgicos, en donde "lo que nos reúne es profundizar, aprender y reflexionar sobre la importancia en la seguridad del paciente y el manejo confiable dentro de un servicio de cirugía plástica".

Una imagen en el transcurso de las disertaciones.

"Justamente vengo de terminar siete cirugías con siete grandes especialistas, todos de Buenos Aires y yo de acá de Mendoza. Con la posibilidad de operar juntos, nos convoca la posibilidad de compartir disertaciones en donde se habla de las distintas maneras de tratar al paciente, las complicaciones, los riesgos que tiene este tipo de cirugía y los beneficios también. La idea siempre ha sido sacar conclusiones, y después generar un protocolo para mejorar así la atención del paciente", manifestó el especialista.

En cuanto al intercambio de conocimientos, de opiniones, y a la camaradería que se vivió entre todo el grupo de profesionales, Sosa explicó que "ha sido una gran experiencia. Siempre digo que todos los días uno aprende algo, sobre todo de las personas más grandes y de la experiencia, de los errores, y de los aciertos. Nos hemos nutrido de la parte científica y también de la parte humana de los profesionales que nos han visitado y con los que hemos compartido. Esto termina también beneficiando al paciente, que recibe finalmente mejor calidad de atención".

Eduardo Sosa.

A la hora de hablar de brindarle confianza al paciente, y de preguntarle a Eduardo Sosa a qué se refiere esta construcción, el profesional explicó que lo más importante el paciente debe entender que la cirugía plástica es justamente eso: cirugía. Es decir, no se le puede esconder que una cirugía plástica también se complica, y que también puede tener malos resultados. "Lo importante justamente es no llegar a eso, sino tratar de mejorar la calidad y la atención para así prevenir o bajar el índice de resultados que nadie quiere. Por eso si se protocolizan las acciones, y se le explica punto por punto todo al paciente, este genera confianza y tiene la seguridad de que se le informa todo lo que debe conocer de antemano a cualquier procedimiento".

También charlamos con Sosa sobre la realidad actual, en la que proliferan institutos, espacios de estética, de belleza, en donde no son solamente se hacen masajes o tratamientos sino también procedimientos invasivos con consecuencias terribles. Frente a esto, Sosa recalcó que "la cirugía plástica no es magia y el cirujano plástico no es mago. Aquellos que no tienen la formación de un cirujano plástico, deben abstenerse. Nosotros tenemos ocho años de formación aparte de la carrera de medicina, y además a esto se suma la experiencia que se va adquiriendo, pues al salir a trabajar todos los días uno aprende algo nuevo.

"Es importante entender esto: cuando te venden magia, debes desconfiar. Yo entiendo que se puede publicitar una operación o un tratamiento publicando un antes y un después, pero se debe dar el mensaje al paciente individual o colectivo de que eso que ve es un caso concreto exitoso; y que no quita que otro procedimiento pueda tener complicaciones", advierte Sosa.

"Si uno se entrega a las manos de alguien que está experimentando o que no ha tenido formación, las consecuencias pueden ser catastróficas", cierra el profesional.

Por otro lado, también hablamos con Ricardo Losardo, quien expresó que los días vividos han sido muy importantes. "Lo hemos pasado muy bien. Muchos de los cirujanos que dijeron presente en este encuentro nos conocíamos y formamos parte de un equipo, Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí". Además, el cirujano plástico aseguró que estos encuentros entre colegas son fructíferos porque "permiten fortalecer la iniciativa de la cirugía plástica en cada uno de los lugares que visitamos. En este caso estamos apoyando la iniciativa de Eduardo Sosa".

Ricardo Losardo.

"Hemos podido intercambiar opiniones y avances sobre muy variados temas, como rinoplastia, prótesis de mama, reducción de mamas, dermolipectomías, mastectomía con reconstrucciones mamarias, lipoaspiración... es decir, de alguna manera todas las cirugías que solicita la gente", especificó Losardo.

Ricardo Losardo también se refirió a los institutos irregulares que hacen tratamientos de estética, y a esos espacios en donde mucha gente confía, se va a hacer diferentes procedimientos y terminan generando consecuencias graves: "En general los cirujanos plásticos de todo el país estamos nucleados en una sociedad que se llama Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética Reparadora. Hay una filial de Cuyo y es importante que quien tenga algún tipo de duda se ponga en contacto con esta Sociedad".