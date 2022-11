Insólito: el osito de peluche de Carlos III tenía su propio empleado

La salida de un nuevo libro sobre el rey Carlos III ya genera polémica por los detalles íntimos que el mismo contiene. Uno de ellos hace referencia a que el monarca viajaría a todos lados con el osito de peluche de su infancia y que este tendría su propio empleado para las reparaciones.

Carlos III vive sus primeros tiempos como monarca del Reino Unido - Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

Carlos III y el osito de peluche que lo acompañaría desde su infancia

Carlos III es el nuevo rey del Reino Unido y, apenas a 2 meses de su ascenso al trono tras la muerte de la reina Isabel II, ya existe un libro sobre su vida que está por salir a la venta.

Se trata de The King: The Life of Charles III (El Rey: La vida de Carlos III) y el autor es Christopher Andersen, quien ya compartió varios detalles del contenido en el marco de las primeras presentaciones que hizo del libro.

Uno de los que más llama la atención consiste en que el rey Carlos III aún tendría su osito de peluche de la infancia y en que llevaría a este consigo en cada una de las salidas que hace.

Es más: según una de las fuentes cercanas al monarca que habló con Andersen, el peluche tendría su propio empleado encargado de repararlo cada vez que el tiempo hace sus efectos en él.

La persona en cuestión sería Mabel Anderson, la exniñera del rey. Según el autor real, ella es la única a la que se le ha permitido reparar el osito, y al día de hoy sigue siendo cercana al monarca.

Carlos III y otros detalles de su polémica personalidad

En diálogo con ET Canadá, Christopher Andersen describió a Carlos III como “uno de los soberanos más excéntricos” que haya tenido el Reino Unido.

Además de lo referido al peluche, el autor reveló otras costumbres insólitas del rey. Entre ellas, dijo que viaja con su propio asiento de inodoro hecho a medida y que suele ir a las reuniones a las que es invitado con su propio cocinero.

Acerca de los malos tratos que históricamente tuvo con sus empleados, Christopher no solo los reconoció sino que además dejó entrever que podrían tener su origen en su infancia y en la forma en la que fue educado por sus padres.

“Tiene un temperamento volcánico, es capaz de ponerse muy furioso”, dijo el biógrafo, quien remarcó que la infancia de Carlos III fue “extremadamente solitaria” y que apenas veía a sus padres en dos períodos de 15 minutos al día.