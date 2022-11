Así fue el sufrimiento de la princesa Amalia de Orange recluida en el Palacio Real

La heredera al trono e hija de Máxima de los Países Bajos, princesa Amalia de Orange, ha tenido que abandonar su piso de estudiante en Ámsterdam para volver a su casa, el Palacio Real, y vivir con sus hermanas y sus padres, garantizando así su seguridad frente a las amenazas que ha recibido. Estuvo sin salir durante las últimas tres semanas por temor a un posible secuestro o ataque.

Luego de su encierro involuntario, en el que tuvo que seguir sus estudios de manera remota y sin poder salir a ningún lado, la princesa fue vista nuevamente en un plan de familia que han compartido públicamente al posar ante las cámaras. La familia real de los países bajos acudió a la iglesia Nieuwe Kerk con motivo de una exposición sobre la reina Juliana.

Una verdadera pesadilla para la joven monarca

La vida de la futura reina de los Países Bajos atraviesa momentos muy difíciles y sus padres están profundamente preocupados. La princesa Amalia, de 18 años, se ha visto obligada a vivir recluida en el Palacio Real sin apenas poder salir de casa por las graves amenazas que está recibiendo que la hacen temer por su seguridad.

Los reyes, Máxima y Guillermo, así lo han confirmado en una conversación con periodistas en su último viaje de Estado a Suecia. Los monarcas han sido totalmente sinceros y dieron algunos inquietantes detalles de lo que está sucediendo.

La princesa Amalia asistiendo a su primer día universidad en la ciudad de Ámsterdam. La joven monarca comenzó a estudiar Política, Psicología, Derecho y Economía. FUENTE: Instagram @koninklijkhuis

El pasado mes de septiembre, la joven monarca se había traslado a vivir sola a Ámsterdam para iniciar su vida universitaria en un piso de estudiantes, algo típico de toda adolescente de su edad que busca libertad e independencia de su casa familiar. Sin embargo, esta alegría le duró muy poco.

Parece ser que la mafia la está acosando con severas advertencias que han provocado en la familia real neerlandesa un signo de alarma y preocupación. Inmediatamente, han tomado la decisión de que deje su vida de estudiante en la gran ciudad en su piso alquilado, y vuelva al palacio Huis ten Bosch, en La Haya, bajo el cuidado de la guardia real y su familia.

Los reyes están orgullosos de su hija

"Esas amenazas tienen consecuencias importantes en su vida. No puede salir. Es muy difícil para ella. No hay vida estudiantil para Amalia como la que tienen otros estudiantes", ha confesado su padre, quien no duda en alabar la gran fortaleza que tiene la princesa.

Por su lado, Máxima se ha mostrado también muy orgullosa de su hija y ha expresado: "Tiene consecuencias realmente grandes para ella, creo que es realmente muy valiente". La princesa Amalia es la futura heredera al trono de la Casa de Orange.FUENTE: Instagram @koninklijkhuis

La princesa Amalia solo abandona el hogar familiar para atender sus clases en la Universidad de Ámsterdam, así que tiene que recorrer casi 70 kilómetros en cada trayecto junto a su equipo de seguridad, algo que supone una gran molestia. También para atender sus obligaciones institucionales, aunque la agenda se ha visto muy reducida.

El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha dicho que se han tomado muy en serio esta situación definiendo ciertas medidas respecto a la seguridad de la princesa Amalia. Parece ser que los autores de estas amenazas podrían pertenecer a una división de la mafia marroquí que se cree que controla aproximadamente un tercio de todo el tráfico de drogas en Europa.