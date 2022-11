La lista de comidas y productos argentinos favoritos en Estados Unidos

Cada vez más destinos de Estados Unidos, como Boca Raton, Palm Beach en el estado de Florida o Los Ángeles ofrecen en sus supermercados, despensas o restaurantes productos y comida argentina. Paquetes de yerba, cajas con saquitos de yerba mate, bizcochitos dulces y de grasa y dulce de leche; bandejas con milanesas y cartas con platos como el bife de chorizo con guarnición, son algunas de las opciones. Una tendencia que no para de crecer.

Ese panorama puede observarse en las ciudades de Estados Unidos donde no solamente ganan cada vez más espacio las propuestas gastronómicas con sello argentino sino también los ingredientes y productos arquetípicos de la cultura criolla.

En Estados Unidos cada vez hay más interés por los productos argentinos

"Vemos que al americano le está gustando mucho todo lo nuestro y lo están incorporando cada vez más", comparte Matías Pagano, director del proyecto KAO, empresa que se dedica a desarrollar y expandir proyectos gastronómicos propios y de terceros a nivel internacional.

Sin embargo, para que un producto o proyecto gastronómico tenga éxito, es necesario darle un toque del estilo americano para que tenga mayor llegada al público.

Existe una tendencia creciente entre los estadounidenses por degustar cada vez más las comidas étnicas. "Si bien se trata de un fenómeno que se observa desde hace un tiempo, la novedad del presente es que se está ampliado el horizonte de lo que ellos consideran étnico yendo más allá de las comidas típicas chinas, o el sushi en general o la comida india. Están probando muchas otras propuestas de diferentes rincones del mundo y ahí entramos nosotros", explica Pagano.

Cada vez más locales con propuestas de diversas étnias se concentran en el sur de la Florida, en zonas como Coral Gables. Otras zonas con muchas actividad y desarrollo gastronómico son Brickell, pequeña Haití y Hallandales Beach.

El mate, la yerba y los accesorios necesarios para cebar son un boom. "Quise probar que aceptación podría tener la yerba. El primer problema fue que me quedé sin mates en dos minutos, les encantaron y se los llevaron enamorados probablemente del objeto en sí y luego empezaron a comprar yerba", comentó Pagano y agregó: "En una ocasión, alguien me preguntó cómo se usaba y, tras explicarle, le recomendé que, para probar, llevara un paquete chico de medio kilo, a lo que el hombre me contestó que necesitaba al menos cuatro kilos porque pensaba invitar a un montón de amigos a probar. Increíble, me quedé asombrado".

Si bien lo que más se conoce en Florida son los conceptos de carnes, cortes argentinos y parrilladas, cada vez crece más la propuestas gourmet. En las góndolas de los supermercados cada vez hay más cortes de Argentina. "En carnes cada vez se encuentran cortes argentinos en casi todas las cadenas de supermercados. Inclusive ya se encuentran paquetes de milanesas con el nombre de "milanesas".

En las góndolas también van en aumento los productos en base a yerba mate, en bebidas tipo sodas y energizantes; dulce de leche y churros.

En lo que respecta a los precios, según el relevamiento de Pagano, la yerba puede tener un precio entre $7 dólares y $11 dólares, dependiendo de si se trata de paquetes de medio o un kilo y las marcas; las milenas a u$s 13 el kilo, mientras que el dulce de leche podría arrancar en $4 dólares el de envase pequeño.