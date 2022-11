El fundador de Oculus creó unas gafas de realidad virtual que matan al usuario si muere en el juego

El fundador de Oculus, Palmer Luckey, asegura haber desarrollado unas gafas de realidad virtual que, si el avatar de su usuario muere en un juego, explota la cabeza del usuario con "módulos de carga explosiva".

"La idea de vincular tu vida real a tu avatar virtual siempre me ha fascinado: instantáneamente elevas las apuestas al máximo nivel y obligas a las personas a repensar fundamentalmente cómo interactúan con el mundo virtual y los jugadores dentro de él. Los gráficos mejorados pueden hacer que un juego parezca más real, pero solo la amenaza de consecuencias graves puede hacer que un juego se sienta real para ti y para todas las demás personas en el juego", escribió Palmer Lucky en su blog y continuó: "Esta es un área de la mecánica de los videojuegos que nunca se ha explorado, a pesar de la larga historia de los deportes del mundo real que giran en torno a apuestas similares".

El artículo de Luckey donde presenta este invento se titula "Si mueres en el juego, mueres en la vida real" y la idea viene de una serie de anime llamada Sword Art Online. En esta serie, miles de jugadores quedan atrapados quedan atrapados por un científico loco dentro de un juego de realidad virtual del que solo se podía escapar al completarlo. Si sus puntos de vida cayeran a cero, su cerebro sería bombardeado por microondas extraordinariamente potentes, supuestamente matando al usuario.

Sword Art Online

"La popularidad de Sword Art Online llevó a un enorme entusiasmo otaku por Oculus, especialmente en Japón, que rápidamente se convirtió en nuestro segundo mercado más grande", escribió. "A su vez, la existencia de Rift hizo que Sword Art Online en sí mismo pareciera mucho más plausible y fundamentado: una historia que se había escrito en un mundo donde la realidad virtual era una tecnología muerta ahora estaba directamente fuera de los titulares de los fanáticos de los jugadores".

¿Estamos ante otro caso de un invento que supera a la ficción? Palmer Luckey no es un programador cualquiera. Es considerado el padre de la realidad virtual moderna. La tecnología que construyó actualmente sirve como base para el metaverso que está construyendo Mark Zuckerberg.

Palmer Luckey, fundador de Oculus

Palmer Luckey expresó su deseo de que algo como esto suceda desde hace algún tiempo, y tiene una credibilidad inusual en este dominio en particular. Sin embargo, estos auriculares de realidad virtual aún no están terminados. "Hasta ahora, solo he descifrado la mitad que te mata. La mitad perfecta de la ecuación en realidad virtual aún está lejos de muchos años", escribió Lucky.

Las cargas explosivas en los auriculares, dice, están conectadas "a un fotosensor de banda estrecha que puede detectar cuando la pantalla parpadea en rojo a una frecuencia específica".

"Cuando se muestra una pantalla apropiada de finalización del juego", y continuó, "las cargas se disparan y destruyen instantáneamente el cerebro del usuario". Luckey admitió que aún no se ha animado a probarse los auriculares ya que todavía el equipo es demasiado volátil.

"En este punto, es solo una obra de arte de oficina, un recordatorio que invita a la reflexión de caminos inexplorados en el diseño de juegos", escribió Luckey. "También es, hasta donde yo sé, el primer ejemplo de no ficción de un dispositivo de realidad virtual que realmente puede matar al usuario. No será el último".