Zara, H&M, Rapsodia, Cher y las mejores marcas desde mañana en una gran feria

¡Es mañana! Llegan dos días de esos que no podés perderte. Es que las chicas de Otra Vuelta están dejando todo listo en su showroom para que disfrutes de una nueva feria presencial que liquidará de una forma nunca antes vista todo lo que tiene que ver con las estaciones cálidas, pero además tendrá cientos de prendas para la primavera y el verano.

El anuncio es importante y la recomendación de colocar un recordatorio también, porque todos sabemos que los precios se han vuelto locos, que la inflación es un tema que nos preocupa y que sentimos que ya no hay cordura para cobrar en el rubro de la indumentaria. Por eso justamente... ¡NO VAS A PODER CREER LA ROPA Y LOS PRECIOS QUE ENCONTRARÁS!

El evento durará dos días: será el 7 y el 8 de octubre. La oportunidad es imperdible para hacer compras y así renovar el clóset, comprar ese obsequio que le debés a algún amigo o familiar, y poder hacerlo cuidando el bolsillo, que ha sido tan maltratado en el último tiempo. Habrá prendas para mujeres, hombres, y también para los más pequeños.

¿El horario? De 10 a 18:30 horas, en el showroom ubicado en calle Arístides Villanueva 444 de Ciudad, primer piso. Es muy importante saber que la entrada será libre y gratuita, pero por orden de llegada y con ingreso gradual, para que no se produzcan amontonamientos de personas, y para que todos se sientan cómodos para recorrer los percheros.

HABRÁ PRENDAS PARA TODOS LOS GUSTOS, EDADES, Y SEXOS.

¿Qué encontrarás?

En la feria, aunque no lo creas, va a haber liquidación de la temporada PRIMAVERA - VERANO: más de 250 productos nuevos, es decir, new arrivals que no están a la venta en la página.

Quienes se acerquen encontrarán todo tipo de LOOKS: vestidos de fiestas -una gran oportunidad para mirar, ahora que se viene fin de año, para las egresadas o para quienes tengan festejos empresariales-. También habrá indumentaria deportiva, looks casuales, look formales , etc.

Los precios serán super accesibles y sorprenderá la cantidad y variedad de prendas, como jeans,. buzos, camperas, sweaters y demás para todas las categorías: bebés, niños, mujer y hombre.

Las marcas son impactantes, y las más buscadas: Zara, H&M, Jazmín Chebar, Rapsodia, Gap, Abercrombie, La Dolfina, Nike, Cher, Vitamina, Tucci y Ayres, entre otras.

También te contamos que habrá muchas formas de pago: efectivo, tarjetas de crédito -con tres y seis cuotas sin interés- y débito, entre otras.

¿Por qué elegir Otra Vuelta?

“Otra vuelta” -OV- es una feria online de indumentaria en donde hay prendas de muy poco uso y primeras marcas, incluso muchas que no se encuentran en la Argentina, en excelente estado y calidad. Sin embargo, estos dos días de feria serán presenciales, por lo cual podrás ver la ropa y elegirla "in situ".

En algunos días tendrás más información. ¿El consejo? ¡No te duermas! El 7 y 8 de octubre habrá gangas que no podés perderte.

Consultas y dudas

Por cualquier inquietud, o si querés saber, más, podés comunicarte a través al sitio de Instagram @otravuelta.feria, o al celular 2614689917. Por supuesto, no dejes de consultar la página web: www.otravueltaferia.com

Mirá algunas de las prendas...