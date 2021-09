Vuelven los grandes eventos: Brand 100 edición 2021 copó un 5 estrellas

Después de largos meses de congresos, eventos y encuentros virtuales, una de las vueltas a la presencialidad más significativas del año acaba de concluir en la provincia de Mendoza. Se trata de una de las reuniones empresariales más importantes en el mundo de los medios de comunicación: Brand 100, en su edición 2021.

Una imagen de lo que fue la apertura del evento.

Este evento es una gran convención a la que concurren los mayores anunciantes de medios y comparten una agenda intensa de reuniones grupales y privadas con los representantes de esa industria.

Entre obligaciones varias, horarios y cronogramas; detuvimos unos minutos a Arturo Cuestas, responsable de la organización del evento como CEO y fundador de Focus Media, para que nos cuente sus impresiones sobre esta edición de Brand 100 que tuvo como eje el "volver a encontrarse".

"No he dormido mucho los últimos días, pero estoy feliz. Detrás del barbijo hay una sonrisa que no se quita, porque el saldo es muy positivo. Para nosotros volver a la presencialidad es algo añorado, soñado y necesario para una compañía como la nuestra. Estamos felices porque la gente está contenta y el leit motiv de 'volver a encontrarnos' se ha cumplido con creces", dice Arturo.

A la hora de contarnos por qué eligieron Mendoza para volver a la presencialidad, Cuestas explicó que varias veces han venido a esta provincia. "Es nuestra cuarta edición aquí. Lo que encontramos en Mendoza es un destino turístico muy fuerte y muy preparado para esto. Además el hotel Cóndor de los Andes fue un lugar apto para todo tipo de protocolos. Empezamos con un protocolo del 50% de aforo y un mes antes ya nos autorizaron el 70%. Igualmente decidimos mantenernos en ese 50%, pero nos encontramos con un hotel en el que los salones permitían las distancias requeridas, una comodidad espectacular y un servicio óptimo. Nos brindaba todo lo que necesitábamos".

La edición 2021

"Confieso que estaba ansioso de que llegue este momento. Nunca tuve ningún tipo de miedo, sí quería que quede claro que íbamos a hacer esta edición de Brand 100 en forma presencial, y por eso todos tenían que cumplir al 100% los protocolos. Nosotros analizamos y tomamos los protocolos que estaban decididos por el gobierno nacional y provincial, y además generamos unos propios. Un ejemplo: en otras ediciones teníamos a doce personas sentadas en una mesa: hoy tenemos solo a seis".

Arturo Cuestas.

"Siempre quedó claro que iba a ser exactamente el mismo evento de todos los años, pero con cuidados extremos: los protocolos se han cumplido a rajatabla para cuidarnos entre todos", aclara Cuestas. "Me animo a decir casi sin dudas que Brand 100 es el primer evento presencial de envergadura en la República Argentina en la era post covid. Por esto era importante que diéramos un buen ejemplo", consideró el organizador.

Para finalizar el diálogo, le pedimos a Arturo que con un par de palabras nos transmita su sentir y su definición de lo que ha sido esta edición de Brand 100: "Te lo retruco y te digo que usaré una frase corta, de tres palabras, para resumir esta experiencia. 'Volver a encontrarnos' ha sido lo mejor de la edición 2021", cerró.

MDZ y Sarmiento S.A.: protagonistas estelares del encuentro

El diario digital MDZ, Fm 105.5 MDZ Radio y Sarmiento S.A. tuvieron una presencia destacada en las jornadas de networking y meetings.

Diego Pazos -Gerente Comercial de Sarmiento S.A.- y Tomás Elizalde -Ejecutivo de cuentas-, en plena presentación.

Diego Pazos, Gerente Comercial de Sarmiento S.A., consideró que "Brand 100 rompió con la rutina. Es el único evento que nuclea a todos los colegas de la industria para hacer negocios. Estamos contentos con el resultado final de nuestra performance, porque este año Publicidad Sarmiento presento innovación y tecnología".

Federico Poletto, Gerente General de MDZ, sorprendió en los meetings con momentos lúdicos.

Al respecto, Federico Poletto, Gerente General de MDZ, nos dejó su impresión: "Después de 1 año y medio sin eventos presenciales en una industria que se caracteriza justamente por la magia de sus eventos, haber participado del Brand 100 fue una gran alegría". Y agrega: "Se notó el gran esfuerzo de los organizadores por celebrar un evento tratando de continuar ese espíritu de la vieja normalidad. Y la verdad que desde MDZ lo aprovechamos mucho. Fueron dos días intensos de charlas y encuentros con anunciantes".

Poletto también afirmó que la propuesta de MDZ es muy interesante para los anunciantes. "Estamos convencidos del medio que somos, del periodismo que ofrecemos y del esfuerzo que todos los días hacemos para dar más y mejor contenido a nuestra audiencia. Sabemos que somos la nueva alternativa de periodismo nacional y federal. En nuestros 14 años de historia hemos alcanzado niveles de audiencia similares que nos ubican como uno de los medios más grandes del país".