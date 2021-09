Las fotos y el video de uno de los eventos empresariales del año

De un tiempo a esta parte, la "nueva normalidad" de la era post covid ha ido permitiendo la organización de eventos presenciales, y uno de los más importantes en materia de relaciones empresariales, networking y generación de contactos tuvo lugar en la provincia de Mendoza.

Brand 100, una gran reunión a la que concurren los mayores anunciantes de medios y comparten una agenda intensa de reuniones grupales y privadas, es uno de los eventos del año en la agenda empresaria del país, y fue virtual en el 2020, por lo cual muchos de sus históricos participantes esperaban con ansiedad la propuesta de este año, deseando que sus creadores confirmaran el mismo pero en modo presencial.

Finalmente esta gran convención confirmó fecha en Mendoza, y copó durante tres días el hotel Cóndor de los Andes. Asistentes de todo el país se dieron cita y MDZ Online y MDZ Radio, junto a Sarmiento S.A. marcaron una presencia importante que se reflejó en un récord de meetings, reuniones "uno a uno" y diferentes charlas, formales e informales.

Arturo Cuestas, responsable de la organización del evento como CEO y fundador de Focus Media, destacó especialmente que Mendoza es un destino turístico muy fuerte y muy preparado para este tipo de congresos o encuentros.

Te mostramos, en el siguiente video, un resumen de lo que fue Brand 100 edición 2021:

Desde la sección de Estilo de MDZ Online charlamos con cuatro participantes de este megaevento, y les propusimos el mismo mini-reportaje a todos. ¿La consigna? Contestar "cortito y al pie" tres preguntas a modo de escueta evaluación de la edición 2021 de Brand 100.

Las preguntas

1- ¿Cómo ha sido la experiencia de Brand 100 2021, realizada en forma presencial en la provincia de Mendoza?

2- ¿Qué busca tu empresa a la hora de elegir hacer alianzas con un determinado medio de comunicación?

3- ¿Cómo fue tu vivencia en los meetings con los representantes de MDZ Online, MDZ Radio y Sarmiento S.A.?

Federico Pastori: Chief Commercial Officer de Flybondi

Federico Pastori.

1- La verdad es que en este encuentro la hemos pasado muy bien. Considero que la industria necesitaba este reencuentro, volver a contar con la presencialidad. El "cara a cara", el poder tener espacios de encuentro real más allá de las herramientas que tenemos para comunicarnos telefónica o virtualmente es un plus. La interactividad del encuentro físico definitivamente suma.

2- Para nuestra empresa es fundamental que nuestros aliados nos ayuden a comunicar la libertad de volar. Flybondi hoy hace un esfuerzo muy grande por esto de ser federales, y uno de nuestros objetivos principales es contribuir a que cada vez más argentinos sepan que tienen una alternativa más barata, muy buena y con excelente servicio para volar.

3- Te tengo que decir que una de las presentaciones más originales en estos días de reuniones fue la de MDZ. ¡Me encantó! Se salieron del formato tradicional de un meeting, hicieron un juego muy interactivo y que descontracturó todo. Siempre está bueno ser diferente.

María Agustina Iparraguirre: Tuenti - Telefónica

María Agustina Iparraguirre.

1- Después de un año muy encerrados estoy disfrutando mucho este encuentro. Estoy aprendiendo un montón. Es mi primer Brand 100, y no puedo creer lo productivo e interesante que es. Las reuniones son muy dinámicas y te llevás mucha info para ejecutar ideas y planificar en lo que queda del año, o para el año que viene, distintas alianzas.

2- Lo que nosotros buscamos, con los partners que elegimos en el mundo de los medios, es llegar a la audiencia deseada y con contenidos de calidad. También hacemos hincapié en la seriedad en cuanto a métricas y datos de los mismos. Es esencial en e caso de Tuenti, llegarle a los jóvenes.

3- ¡Me ha encantado conocer más el mundo de MDZ! Tengo que decir que me han sorprendido, y además hemos entablado una muy buena relación.

Diego Bramajo: Director Comercial de Industrias Químicas y Mineras Timbó

Diego Bramajo.

1- Ha sido una alegría volver a la presencialidad. Todo se ha desarrollado con muchos cuidados y respetando los protocolos. Este es un espacio que nos brinda mucha productividad y es muy beneficioso disfrutarla. Tener este nivel de contactos y de reuniones, así como la calidad de entrevistas en tan solo tres días, es sumamente provechoso. Si tuviéramos que organizar esto en nuestro espacio laboral habitual -ya sea en forma presencial o virtual- nos llevaría mucho más tiempo y la relación sería más fría. En Brand 100 hay un espacio de hospitalidad y una camaradería que suma en todos los sentidos.

2- En nuestro caso, para aliarnos con un medio de comunicación buscamos afinidad con los contenidos que tiene, y con el perfil de nuestras marcas -Celusal, Aceite de Oliva La Toscana y alimentos saludables Genser-. Después también evaluamos si se puede explorar nuevas posibilidades, nuevas maneras de llegar a nuestras audiencias. Cada vez hay mayores posibilidades de segmentación y de apuntar cada vez más tácticamente a nuestro target, y si un medio nos ofrece esto, capta nuestra atención.

3- Me quedé charlando con el equipo de Sarmiento S.A. justamente porque nos fue muy bien en el meeting. Muy interactivo, dinámico, con una excelente forma de impactar su mensaje en nosotros, los receptores, y que quede firme.

Ignacio Ryan: Director General de Cuentas y Planificación Estratégica de Midios

Nacho Ryan.

1- Creo que Brand 100 es una gran experiencia. No lo había vivido antes, y el ámbito que se crea es ideal para cruzarse con gente conocida y escuchar propuestas interesantes de primera mano que a veces en la diaria uno no tiene la oportunidad.

2- Este evento te sirve para estar actualizado, estar al tanto de todas las nuevas propuestas y tener alternativas a la hora de pensar nuevas estrategias para llegar al cliente. A la hora de decantarnos por un medio u otro, para generar una alianza, busco en general propuestas disruptivas, que tengan innovación. Sobre todo, me fijo en que la propuesta sea robusta en cuanto a su alcance.

3- Yo al grupo Sarmiento lo conozco desde hace muchos años, y he trabajado mucho con ellos; pero me sorprendió mucho el avance de MDZ Online: realmente no estaba al tanto del poder que tiene el medio en sí. Me gustó mucho la dinámica con que se han presentado. Hubo hasta momentos de juegos y trivias que han sido el comentario de esta Brand 100 porque permitieron fijar mucha información que a veces si te la dan de otra manera, pasa desapercibida.

Descontractura y camaradería

Además de los momentos de reuniones "uno a uno", networking y meetings, hubo también espacio para el disfrute y el paseo. MDZ y Sarmiento fueron anfitriones de una espectacular cena en Casa Vigil - El Enemigo; en donde un gran grupo de participantes de la Brand 100 disfrutaron del arte y las delicias gastronómicas maridadas con los vinos increíbles de Alejandro Vigil.

Para agasajar a los comensales, el directorio de MDZ y Sarmiento decidió preparar una velada en uno de los restaurantes más aplaudidos de América. Ubicado en Chachingo, Maipú, este espacio que ya es icónico en la provincia y el país se inspira en el particular mundo de la Divina Comedia de Dante Alighieri e invita a experimentar el encanto del vino, la gastronomía y la literatura fusionados en una propuesta enoturística única.

Alejandro Vigil, el winemaker más reconocido del continente, dijo presente y charló con los invitados, contando los pormenores del lugar -que se divide en un mundo fantástico entre "el infierno", "el purgatorio" y "el paraíso"- y explicando las especiales características de los premiados vinos.

Entre risas, charlas, consignas y premios, la noche se transformó en antológica. ¡Mirá las fotos!

La buena onda fue la constante.

¡Qué rico! La cena fue alabada por todos.

Ale Vigil fue protagonista y contó los pormenores de los deliciosos vinos que se sirvieron.

Todos coincidieron en que vuelven a sus trabajos y lugares enriquecidos por la experiencia.