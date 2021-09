Thalía se confiesa: “No me molesta que me digan cincuentona”

“Estoy en mi mejor momento. Ojalá a los 20 hubiera estado como ahora a mis 50. Me siento completa y libre”. Con cinco décadas recién cumplidas, Thalía comparte sus reflexiones acerca de su vida. La mega estrella mexicana se siente una mujer plena, satisfecha con su realidad, su carrera y su familia, un factor fundamental para ella. Y eso se refleja en su aspecto: sigue con la misma vitalidad y energía de la juventud, pero con el aplomo y la sabiduría de la madurez.

“Soy como soy, lo gozo y lo celebro”, asegura Ariadna Thalía Sodi Miranda, tal como figura su nombre en el documento de identidad, en una entrevista que dio a la edición mexicana de la revista Caras.

Y cuando en ese mismo reportaje le preguntan si le molesta que la llamen cincuentona, responde: “No, para nada me molesta que me digan cincuentona, porque llevo años que no vivo mi vida en números. Hace tiempo que ni siquiera me peso, por ejemplo.”

Los “sin-cuenta”

“Así vivo mi vida 'sin-cuenta' de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, escribió la cantante en el posteo del día de su cumpleaños que cosechó cientos de miles de likes en un minuto.

“Ojalá a los 20 hubiera estado como ahora a mis 50”, asegura Thalía.

Dios como guía

El trabajo espiritual y su fe en Dios, son también pilares fundamentales para vivir este momento de su vida en total plenitud. “Y sí, tal vez en esos momentos pareciera que la situación se sale de control, pero de NUESTRO control. Solo que para los que tenemos fe, Dios está al mando, llevándonos precisamente donde está el crecimiento y el aprendizaje”, asegura en una de las reflexiones que comparte con sus seguidores de todo el mundo.

“De pronto nos encontramos en situaciones de mierda. Unos lloran, otros se angustian, otros se compadecen, otros se victimizan. Más yo he aprendido que en esas situaciones tremendas es donde se pule el alma, se encuentran los tesoros que hay que vivificar en nosotros”, escribió la artista.

Con su marido, el empresario Tommy Mottola tienen dos hijos.

“Las cosas materiales van y vienen y como bien dice la palabra de Dios es “vanidad de vanidades. La riqueza que importa, no es la de este mundo. La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con nuestras acciones, con nuestro amor y nuestra fe”, asegura.

La familia, el verdadero pilar

Thalía se reconoce una persona familiera. “En casa siempre estuvimos todos juntos, encima del otro”, aseguró en una entrevista a la prensa. Es la menor de cinco hermanas Laura, Federica, Gabriela y Ernestina. Su padre era el científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares y su madre la empresaria Yolanda Miranda Mange. “Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia”, escribió el día de su cumpleaños.

Sus hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, que tuvo con su marido el empresario Tommy Mottola, con quien se casó en el año 2000, son claves en su vida.

“Llevo años que no vivo mi vida en números. Hace tiempo que ni siquiera me peso”, afirma la diva mexicana.

Renovar las experiencias y la pasión de la pareja son otro de sus secretos. “Siempre hay que crear momentos especiales con tu ser amado. Buscar e inventar las experiencias que se convertirán en esos recuerdos mágicos que alimentarán tu alma. Que lindo es el amor y que hermoso compartir la vida contigo”, escribió en un posteo dedicado a su marido.

Buscando que el día de su cumpleaños 50 fuera un día especial, Mottola le organizó una fiesta sorpresa en un yate. Con globos, flores, y fuegos artificiales. “La vida está hecha de momentos. ¡Y qué momentos! Tommy Mottola mi amor, gracias por el cumpleaños más espectacular de todos. Cada sorpresa que planeaste con tanto amor para celebrar junto con nuestros hijos. En familia, en amor, en risas ¡y en sorpresas! ¡Te amo mi amor!”, le escribió ella super emocionada y agradecida por ese día.