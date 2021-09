El "Amarok Experto” volvio´ a Yacopini Su¨d

El programa de capacitacio´n “Amarok Experto” de Volkswagen Argentina sigue en su recorrido por el pai´s para que vendedores y clientes puedan experimentar las virtudes de la pick up nacional ma´s potente del segmento.

En esta oportunidad los instructores del equipo VWA junto al equipo de Yacopini Su¨d se unieron para la realizacio´n de las pruebas de manejo, junto a sus clientes, siempre respetando los estrictos protocolos de sanidad propuestos por la compan~i´a y la provincia.

El programa Amarok Experto se lanzo´ en el 2013 por Volkswagen Argentina con el fin de generar vendedores especializados del modelo que se produce en la planta de General Pacheco, Buenos Aires, pero que al mismo tiempo se convoca a usuarios (propios y de la competencia) y a potenciales clientes para que, con el soporte de te´cnicos del equipo Volkswagen Amarok Argentina, conozcan las capacidades y tecnologi´a aplicada de todas las versiones de la pick up, desde las que usan los motores 2.0 de 140 CV (Trendline MT) y 180 CV (Comfortline y Highline, MT y AT), hasta las V6 de 258 CV (Comfortline, Extreme y Black Style, todas AT 4x4).

El concesionario para esta oportunidad preparo´ un escenario especial ubicado en Cresta de los Bayos, Tupungato, Mendoza. El circuito conto´ con un circuito entre las montan~as, donde se poner a prueba todo el potencial de la Amarok.

Un momento entre amigos.

El circuito conto´ con una amplia variedad de obsta´culos y senderos, los cuales recreaban caminos y situaciones con las cuales uno puede enfrentarse cotidianamente. La pick up de Volkswagen supero con e´xito todas las exigencias, desde pruebas de velocidad, evasio´n y frenado en caminos pavimentados y off road, hasta pendientes que llevaron al li´mite la traccio´n 4x4. Mirá el video:

Para finalizar, Herna´n Abaroa, Training de la Divisio´n Vehi´culos Comerciales de Volkswagen Argentina, recuerda que: “El programa nacio´ en 2013 con el fin de hacer una capacitacio´n de nuestra fuerza de venta, y fue evolucionando hasta tratar de llegar a clientes que pueden asistir y conocer en profundidad a las diferentes versiones de Amarok. En la actualidad hacemos 42 visitas a los concesionarios del interior y se organizan otros 33 eventos para CABA y Gran Buenos Aires”.

Hubo charlas, camaradería y buena onda.