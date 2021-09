Se revela una foto romántica de Meghan Markle que sorprende

Meghan Markle y el príncipe Harry se han mostrado en nuevas fotografías en donde la mirada de amor y complicidad de ambos da que hablar.

La pareja fue retratada para la revista Time, como parte de la lista de las 100 personas más influyentes de 2021. En una toma de la fotógrafa Pari Dukovic, el duque y la duquesa de Sussex lucen engamados, ambos con outfits color oliva, mientras pasean de la mano por un sendero bordeado de árboles e intercambian sonrisas.

La foto es sorprendentemente similar a una instantánea de la visita de Meghan y Harry en octubre de 2018 a Nueva Zelanda. Las pics son casi idénticas, tomadas en los alrededores de un bosque y mostrando una complicidad y cariño en las miradas que a todos les llama la atención.

Esa foto de Nueva Zelanda llegó solo un par de semanas después de que Meghan de Sussex y el príncipe Harry anunciaran que estaban esperando su primer hijo. Ahora son padres de dos: su hijo Archie Harrison, de 2 años, y su hija Lilibet Diana, nacida el 4 de junio.

La foto que comentan todos los fans de la pareja.

No es raro que Meghan y Harry adopten esta pose, ya que desde la alfombra roja del estreno de la película El Rey León han mostrado que se trata de una pareja que ama los arrumacos. Incluso se los ha visto acurrucados bajo un paraguas en su camino hacia un evento benéfico.

Meghan, de 40 años, y Harry, que cumplió 37 el miércoles, fueron elogiados en una nota para TIME por José Andrés, chef y fundador de World Central Kitchen, quien ha entregado más de 500.000 comidas calientes a Haití azotado por el terremoto y es socio oficial. de la Fundación Archewell de Harry y Meghan.

La pareja ha sido protagonista de una de las últimas tapas de Time.

"Ponerse en acción no es la elección fácil para un duque y una duquesa jóvenes que han sido bendecidos por nacimiento y talento, y quemados por la fama", escribió Andrés.

"Sería mucho más seguro disfrutar de su buena fortuna y permanecer en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan", continuó. "En un mundo donde todos tienen una opinión sobre la gente sin conocer sus vidas o cómo actúan, el duque y la duquesa sienten compasión por la gente que no conocen. No se limitan a opinar. Corren hacia la lucha".