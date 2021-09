Estas son las galletas favoritas de Ángela Aguilar

La cantante Ángela Aguilar es muy familiera y le gusta compartir estos detalles de su vida privada con sus seguidores para mostrarles como es un entorno donde las cámaras no llegan. Una de las actividades que más le apasiona, además de montar a caballo, es cocinar galletas caseras con sus primos.

"Si algo disfruto cuando estoy en Tayahua en Zacatecas es el compartir con la familia, es meterme en la cocina y cuando es con mis primos aún más. En esta edición de "Mi Vlog" los invito a ver cómo preparo galletas con mis primos y también que aprendan cómo hacer galletas a mi estilo", escribió Ángela Aguilar en un video que publicó YouTube

Ángela Aguilar junto a sus primas. Fuente: YouTube.

Para divertirse, las galletas dulces las diseñaron en forma de conejo, corazón, estrella y con un sabor a vainilla. En cuanto a la decoración, Ángela Aguilar y sus primos prepararon un glaseado (una mezcla de azúcar en polvo y agua) de diferentes colores y en las imágenes se puede ver lo bien que la pasa con sus primos haciendo esta actividad y lo unida que es la familia.

"Si van a hacer más de una docena de galletas acuérdense que como esto está caliente se van a hacer mucho más rápido", aconsejó señalando el horno, y agregó: "Por lo tanto no pueden dejarlas al mismo tiempo que dejaron la misma tanda. Así que tengan cuidado que no se les quemen y tengan cuidado de no quemarse cuando estén poniendo las galletas", comentó la pequeña Ángela en su vlog.

El glaseado de las galletas que cocino Ángela Aguilar. Fuente: YouTube.

Al final del video contó entre risas que sus primitos "le dieron un dolor de cabeza", pero que lograron cocinar las galletas que a ella tanto le gustan. Ángela Aguilar cosechó más de 20.000 likes con este video y cientos de comentarios halagando su buena onda, además de pedirle que haga más de este contenido.

La Dinastía Aguilar comenzó con los ya fallecidos cantantes y actores Antonio Aguilar y Flor Silvestre, que aún continúan siendo de los artistas más admiradas de México. Sus hijos, el cantante Pepe Aguilar y el actor Antonio Aguilar Jr., siguieron el legado de sus progenitores y a su vez los hijos de estos son muy populares en el país como Ángela, Leonardo y Majo Aguilar





En este caso, la princesa de la música mexicana, Ángela Aguilar, demostró sus dotes en la gastronomía y decidió preparar sus galletas favoritas junto a sus primos y compartirlo en un vlog, ¿Te gusta juntarte a cocinar tus recetas favoritas en familia?