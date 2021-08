Qué tiene de especial la pizza más cara del mundo que consume Thalía

La pizza es una de las comidas favoritas de casi todas las personas en el planeta. Con pepperoni, jamón y hasta con piña. Pero en el caso de Thalía, su combinación favorita llamó la atención de todas las personas que la siguen a través de su cuenta de Instagram.

Thalía subió un video el cual compartió con la siguiente descripción: ‘Una de mis combinaciones favoritas. ¡Si ya sé, es excéntrica pero siempre me ha gustado!’. En el clip se la ve sentándose en una mesa con una caja de pizza Margarita en la mesa. Hasta ahí todo normal. Pero en continua y dice, ‘le agrego un splash de caviar y la convierto en taco’.

¿Pizza con caviar? ¡Sí! Por lo visto es uno de los placeres culposos que más disfruta esta cantante.

Algunos de sus seguidores no tardaron en hacer algunos comentarios chistosos, resaltando que se trata de un alimento al que muy pocos pueden acceder. Una chica puso ‘Los que no tengan caviar, échenle una cucharada de frijoles refritos, también sabe rico’. Mientras que otra puso ‘Se me antojó la pizza. El caviar no, nunca lo he comido’.

Por supuesto que todos participaron haciendo gracia del momento, ya que saben que la cantante, por más que tiene gustos excéntricos, conserva la humildad intacta. Aunque nunca deja de sorprender con sus adquisiciones y viajes, pero sobre todo con el tamaño de los festejos que realiza para los cumpleaños.

Como para su cumpleaños número cincuenta, el cual celebró hace tan solo unos días atrás. En las fotos se la puede ver con un ‘50’ enorme decorado en colores brillantes, globos y bolsas de regalos de grandes diseñadores, como Dolce & Gabbana. Después la fiesta continuó arriba de un yate junto a su esposo Tommy Motola, quien se encargó de prepararle varias sorpresas.



FUENTE: INSTAGRAM @thalia

Toda una chica de las redes

La realidad es que Thalía ha sabido ganarse el corazón de los cibernautas compartiendo su vida a través de sus publicaciones e historias de Instagram. A la mujer siempre se la puede ver realizando sus actividades diarias, desde desayunando hasta haciendo ejercicio.

Lo que sí podemos destacar es que cuida mucho la privacidad de sus dos hijos y su marido. Si bien en algunas ocasiones los muestra, siempre lo hace con mucho cuidado.



¿Te gustaría probar la pizza al estilo Thalía?