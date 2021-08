Manteca o aceite de coco: te contamos qué conviene más y cuál engorda menos

Es una de las grandes preguntas que se da en el campo de la gastronomía y la salud en los últimos años: ¿cuál es mejor, el aceite de coco o la manteca? A continuación, ofrecemos una comparación entre ambos ingredientes y contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Aceite de coco y manteca: similitudes y diferencias

El aceite de coco es uno de los alimentos cuyo consumo más ha crecido en los últimos tiempos, lo cual se debe en gran parte a que muchas personalidades públicas han confesado que ingieren este ingrediente.



Esto ha generado un fenómeno que causó dudas en muchas personas, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de la salud. ¿El aceite de coco es tan bueno como afirman?



En principio, se dice que tiene una mayor vida útil que la manteca. Al mismo tiempo, ofrece una mayor versatilidad en la cocina, ya que se puede utilizar como acompañante de una gran cantidad de platos salados.



Por lo demás, las similitudes entre la manteca y este aceite de carácter natural y artesanal son considerables. En primer lugar, poseen una consistencia similar. Por otro, su consumo no difiere mucho en lo que son los efectos que genera en el cuerpo humano.



El aceite de coco posee un alto nivel de grasas saturadas, aproximadamente un 92%. También tiene un elevado contenido calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede afirmar con certeza que engorde menos que la manteca o la mantequilla.



Sí es cierto que el aceite de coco conviene más para lo que son los cuidados externos del cuerpo, como es el caso de la hidratación de la piel, del pelo y del rostro, entre otras cosas.

¿Qué dicen los expertos acerca del aceite de coco y la manteca?

El mayor signo de alerta que despierta el aceite de coco en la comunidad científica viene por el lado de la gran cantidad de grasas saturadas que tiene este ingrediente. Esto se traduce en un aumento del nivel de la lipoproteína de baja densidad en sangre, la cual es más conocida como “colesterol malo”.



Sin embargo, la lipoproteína de alta densidad genera un incremento del “colesterol bueno”. Al respecto, BBC informa que, hace unos años, científicos de la Universidad de Cambridge hicieron un estudio para comparar los efectos que generan el consumo de aceite de coco, de manteca y de mantequilla.



Los resultados fueron sorprendentes, ya que el aumento del colesterol bueno en los participantes que consumieron aceite de coco indica que “habrían en efecto reducido su riesgo de desarrollar cardiopatías o derrames cerebrales”.



Kay-Tee Khaw, una de las responsables del estudio, expresó que cree que “las decisiones sobre si consumir o no un aceite particular no dependen solo de cuál es su efecto sobre la salud".



En este sentido, remarcó que se trata de un único estudio y que no se puede “sugerir un cambio” en los hábitos alimenticios basándose en los resultados obtenidos.



En definitiva, los beneficios y los inconvenientes de consumir aceite de coco aún son inciertos por lo que, en caso de decidir hacerlo, se aconseja informarse bien con un especialista de la salud.



¿Qué opinas? ¿El aceite de coco puede reemplazar a la manteca en la cocina?



