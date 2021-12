Instagram quiere incorporar los NFT en su plataforma para llegar a una audiencia más amplia

Instagram está buscando una manera de llevar los NFT a su plataforma de redes sociales y a sus dos mil millones de usuarios, ya que Meta, su empresa matriz, avanza hacia el metaverso.

A las constantes actualizaciones que incluyen nuevas funciones y su empeño por estar siempre junto a las nuevas tendencias de internet, parece que Instagram se metería de lleno en la nueva fiebre mundial de los Tokens No Fungibles (NFT) en su plataforma.

El director ejecutivo de la compañía, Adam Mosseri, dijo días atrás que está trabajando en la creación de funciones que incorporan tokens no fungibles (NFT).

“No hay nada que anunciar todavía, pero definitivamente estamos explorando activamente los NFT y cómo podemos hacerlos más accesibles a un público más amplio”, dijo Mosseri a través de su propia cuenta de Instagram la semana pasada.

Además, Mark Zuckerberg como una manera de darle una mano a los creadores de contenido mencionó: “Creo que este (el ecosistema de los coleccionables digitales) es un lugar interesante donde podemos integrarnos y, con suerte, una forma de ayudar a los creadores de contenido”.

Los comentarios del CEO siguen a un año en el que la plataforma de medios sociales, ya ha comenzado a incursionar en el mundo de los NFT, así como en el espacio más amplio de las criptomonedas.

NFT viene por sus siglas en ingles: Non Fungible Token

¿Qué son los NFT?

Para entender el concepto de NFT, primero tenemos que saber qué son los bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden intercambiarse, teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Y los bienes no fungibles son los que no son sustituibles.

Un ejemplo de bienes fungibles es el dinero. Si tenés un billete de $20, este es un bien fungible, ya que se puede intercambiar sin problemas por otro billete de $20, no pierde valor y es exactamente igual. Además, este billete se consume cuando se utiliza.

Por otra parte, un ejemplo de bien no fungible sería una obra de arte. Si tenés un cuadro en casa, este no se consume al utilizarse y tampoco puede ser sustituido por otro cuadro. Una obra de arte no es equivalente a otra, y por lo tanto, no se pueden simplemente intercambiar como pasa con un billete de $20.

Las siglas NFT significan Non Fungible Token (Token No Fungible). Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas. Y es que los NFT tienen una relación estrecha con las criptomonedas, ya que un Bitcoin es un bien fungible, y un NFT es un bien no fungible.

Los NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, ya que no hay dos NFT que sean equivalentes, al igual que no hay dos cuadros que lo sean.

Los NFT suelen estar adjuntos a algunas obras o ilustraciones digitales. Su precio, es el que la gente le quiera dar, y ahora que se encuentran en un pico de popularidad, podemos encontrarnos con que hay gente que paga miles de dólares por el dibujo de una planta adjunto a un NFT.

El criptoarte cambia completamente el concepto que teníamos de arte porque se entiende como una transacción. El arte digital no existe si no existe el blockchain. En el blockchain también se pueden guardar los token y ese token que funciona como un archivo queda guardado en el libro inalterable de las blockchain. Es ahí donde queda guardado el NFT. Al ser no fungible, es un pedazo de información que no puede ser intercambiada por otra porque no existe otra igual a ella.

El criptoarte comprende crear un token que es único, con información dentro alojada en el blockchain, e intercambiarlo por dinero. La parte visual del criptoarte, muchas veces poco tiene que ver con la representación de su valor. Se podría decir que su valor está más atado al contexto: quién lo hizo, cuándo, qué representa.

Esto explicaría por qué Jack Dorsey, el fundador de Twitter, vendió su primer tweet en la red social por 2.9 millones de dólares.