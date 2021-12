Prepárate para comer una rosca de reyes de Hello Kitty

El cibermundo siempre va mucho más adelantado que la vida real. Es por eso que todavía ni siquiera pasó Navidad y ya están comenzando a surgir algunas ideas originales y modernas para el próximo Día de Reyes. Entre todas las propuestas, las roscas de Hello Kitty son las que han logrado robarse todas las miradas.

Las roscas de Hello Kitty tienen el mismo sabor que las roscas comunes, lo que las hace totalmente distintas, es que están inspiradas en la tierna gatita de los personajes de Sanrio.

Fuente: Súper Roscas

¿Cómo son las roscas de Hello Kitty?

Se pueden encontrar varias versiones de las roscas de Hello Kitty, pero las que han sabido sobresalir son las de “Súper Roscas 2022”. El principal motivo es porque por afuera han logrado una hermosa estética con los colores blanco, rosa y café, decorada con pequeños chocolates con forma de moñitos y de Kitty.

¡Pero lo mejor está en el interior! Reemplazaron los clásicos niños Dios de las roscas por seis muñequitas de la tierna gatita en impresión 3D en color rosa clarito.

Por el momento, no hay mucha más información de este nuevo producto, no se sabe cuál va a ser el precio ni a partir de cuándo se van a poder disfrutar. En el Instagram oficial solamente anuncian que estarán haciendo entregas en la Ciudad de México y en el Área Metropolitana. También hay un número de WhatsApp a través del cual se pueden ir haciendo las reservas.

Otra alternativa, también dentro de CDMX, son las roscas de reyes de Hello Kitty de “Cake Art Repostería Creativa”. En esta página también ofrecen este tradicional pan dulce inspirado en la gatita japonesa.

Se trata de una versión mucho más colorida que, por encima, tiene algunos pequeños chocolates con la cara de Kitty. Lo que no sabemos es qué es lo que trae el interior.

No hemos probado ninguna de las dos, aunque estamos seguros de que deben de estar deli, deli. Tú, ¿ya has probado alguna de estas roscas de reyes de Hello Kitty?

Si prefieres la versión clásica y te animas a preparala en tu casa, aquí te dejamos una receta de rosca de reyes fácil, simple y barata: