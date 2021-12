Cómo se come el panettone navideño en Italia

Ya te contamos cuáles son las principales diferencias entre el panettone y el pan dulce. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber y ofrecemos las mejores claves para disfrutarlo en Navidad al mejor estilo italiano. No te pierdas los detalles.



Panettone navideño: algunos secretos para disfrutarlo en cualquier momento del día

La gastronomía italiana suele ser conocida a nivel mundial sobre todo a través de las pizzas y de las pastas. Sin embargo, las bebidas y las preparaciones dulces también tienen su protagonismo, y basta con pensar en los cannolis para comprobarlo.



En línea con esto último, cuenta la historia que también son los responsables de la creación del panettone y del pan dulce. Como si fuese poco, no solo los elaboraron sino que también desarrollaron ciertos hábitos para que su ingesta sea aún más placentera.



Es cierto que estas costumbres responden al hecho de que Navidad y Año Nuevo se celebran en el invierno europeo, por lo que las prácticas gastronómicas están relacionadas a la ingesta de calorías para combatir las bajas temperaturas.



Sin embargo, no parece ser algo que se modifique mucho en el hemisferio sur, zona en la que los panettones y los pan dulces también son muy consumidos.



Por lo general, los italianos suelen comer el panettone en cualquier momento del día. En el desayuno y en la merienda es común que se lo acompañe con una buena taza de café.



En el caso de los postres, después del almuerzo y la cena, no suele faltar una copa de bebida alcohólica. El moscato suele ser el más elegido, aunque también hay lugar para licores como el de almendras.



Por lo demás, para comer el panettone navideño al estilo italiano, hay que saber que para muchos cortar solo la parte superior del mismo es señal de mala suerte. En otras palabras, las porciones se cortan de arriba abajo y se ingieren completas.



Panettone italiano y sus principales diferencias con el pan dulce

Originalmente, el panettone italiano se destacaba por su masa esponjosa y dorada (producto de las yemas de los huevos y de una importante cantidad de manteca) y por su ausencia de frutos secos y frutas abrillantadas.



Sin embargo, con el paso de los años la receta original fue adoptando pequeñas modificaciones, ya sea incorporando dichos ingredientes o bien otros como es el caso del chocolate.



Al día de hoy, la mejor forma de diferenciar un panettone de un pan dulce radica en apreciar su forma.



A diferencia del pan dulce de Pertutti y de Plaza Mayor (dos de los más famosos de la Argentina), el panettone es más alto que ancho y se destaca por tener una apariencia similar a la de un hongo.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿te gustaría disfrutar de tu panettone navideño al mejor estilo italiano?





