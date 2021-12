Estos fueron los videojuegos más populares de 2021

La industria gaming viene creciendo a pasos agigantados todos los años. Hace unos años atrás era una locura pensar que alguien pueda vivir jugando videojuegos on line o ver hasta mundiales de un juego.

La cuarentena aplicada en los países por la pandemia del coronavirus hizo que aparezcan muchos talentos del gaming que stremeaban sus partidas y para muchos fue un escape jugar un videojuego después de tantas noticias. Además, hoy podemos reconocer a personalidades como gamers o streamers.

A continuación, te mostramos cuáles fueron los videojuegos más jugados del año a partir de datos proporcionados por desarrolladores.

10. Grand Theft Auto V

El GTA desarrollado por la empresa Rockstar Games sigue estando en el top 10 de los juegos más jugados del mundo con 184.921 descargas solo en Steam y constantemente se encuentra entre los 10 juegos más vendidos de cada mes.

9. Apex Legends

Es un juego del género Battle Royal, similar al Fortnite, que se está posicionando como uno de los juegos multijugador favoritos. Tuvo 228.439 en Steam.

8. PUBG

Otro juego del género Battle Royal y de los más populares de multijugador que compite con Apex Legends y Fornite. Tuvo más de 400.000 descargas en Steam.

7. Valheim

Es un juego de supervivencia desarrollado por Iron Gate Studio y se convirtió en una de las grandes sorpresas de 2021. La dinámica de juego es similar a Minecraft pero este destaca por su atmósfera oscura donde te conviertes en un vikingo que tiene que ir sobreviviendo y recolectando cosas del bosque. Superó los 500.000 jugadores simultáneos en febrero según Steam.

6. Dota 2

Dota 2 es del género MOBA. Es decir, multijugador de arena en batalla en línea. Si bien este género no es tan popular como lo era hace alguno años, Dota 2 es uno de los favoritos entre los que prefieren este género. Durante el último año se ha acercado constantemente al millón de jugadores simultáneos aunque ya lleva casi 10 años en la industria.

5. Counter Strike: GO

El Counter Strike supo mantener su popularidad en el mercado desde su primera versión lanzada en la década del 90 para PC. Ahora con una fuerte presencia en los eSports el número de jugadores crece exponencialmente y ha pasado el millón de jugadores simultáneos en lo que va del año.

4. Minecraft

Minecraft no para de crecer y tiene jugadores de todas las edades, siendo uno de los favoritos del género de supervivencia.

3. Crossfire

Crossfire es muy similar al Counter Strike. Sin embargo, está arrasando en Corea y se espera que sea un éxito dentro de poco en occidente. El desarrollador coreano Smilegate Entertainment recientemente llegó a un acuerdo con Microsoft por el que una nueva versión del juego llamada Crossfire X llegará a las plataformas de Microsoft exclusivamente en 2021.

2. League of Legends

League of Legends es el juego favorito dentro del género MOBA. Según Riot Games, casi todos los días, alrededor de 8 millones de personas juegan League of Legends. Es uno de los juegos favoritos dentro de los eSports y el Campeonato Mundial de League of Legends 2019 rompió los récords de audiencia simultánea de Twitch con 1,7 millones de personas.

1. Fortnite

Fortnite se coronó como el videojuego más popular de 2021. El juego de Battle Royale de Epic Games ha revolucionado totalmente la industria gaming teniendo jugadores de todas las edades. Fue durante el Concierto Astronómico de 2020 que Fortnite alcanzó un máximo de 12,3 millones de jugadores simultáneos, ya que los jugadores se conectaron en masa para ver a Travis Scott debutar un nuevo sencillo.