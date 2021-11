Meghan Markle vs Princesa Margarita: ¿Amor o deber?

Ser integrante de una monarquía conlleva seguir protocolos reales y una serie de reglas. Desde hace miles de años deben tomar decisiones que no necesariamente son las que desean de corazón y este debate volvió al ojo público al comparar la historia de la princesa Margarita con la independencia de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Para entender mejor la situación hay que situarse muchas décadas atrás cuando Isabel II recién comenzaba su reinado con el apoyo de su madre, Isabel Bowes-Lyon, y su hermana, la princesa Margarita, ambas fallecidas en 2002 con un mes de diferencia. A través de los años fue sorprendente las diferencias entre las hermanas al momento de tomar decisiones, pese a que tenían una excelente relación y un gran amor mutuo.

"Declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la cual pertenecemos todos", dijo la Reina de Inglaterra apenas asumió al trono con solo 25 años. Lo que muchos no esperaban es que Margarita tenía la intención de seguir su corazón.

La reina Isabel II a la izquierda y la princesa Margarita a la derecha. Fuente: Getty.

La princesa Margarita: el deber por encima del amor

No es obligatorio que los familiares de los reyes o futuros reyes sigan todos los protocolos, pero sí deben mantener ciertas las reglas. Margarita quería libertad (lo que en su momento no estaba bien visto) y cuando se enamoró del coronel Peter Towsend no se imaginó todo el dolor que estaba por llegar.

Él tenía 16 años más que ella, estaba divorciado y tenía dos hijos, pero su amor por la royal era tan grande que le propuso matrimonio. La Princesa le informó a la reina Isabel II sus proyectos de boda y pese a que la apoyó, la Iglesia se opuso firmemente. Además, si se casaba con un hombre divorciado no podía recibir la comunión, lo cual sería un caos porque justamente la Reina es la líder de la Iglesia.

Después de un tiempo, la Margarita decidió dejar de luchar por su amor, ya que el deber ante su país estaba primero y en "The Crown" se puede ver como Isabel II le aconseja priorizar a la Corona. Si bien la princesa luego se casó con Antony Armstrong-Jones, conde de Snowdon, y tuvo dos hijos, fuentes del Palacio de Buckingham aseguran que Peter Towsend fue su verdadero amor.

Meghan Markle y el príncipe Harry: el amor por encima del deber

La princesa Margarita falleció cuando el príncipe Harry tenía 18 años, por lo cual decir que sus historias están conectadas no es cierto. De todos modos, es curioso como ambos priorizaron dos cosas completamente distintas y más aún teniendo en cuenta que el hijo mejor de Lady Di es también el hermano del futuro rey de Inglaterra, William. El príncipe Harry y Meghan Markle. Fuente: WIREIMAGE

Meghan Markle y el royal se conocieron en 2016 por medio de una amiga en común y ese mismo año comenzaron los ataques racistas hacia la actriz. El Palacio de Kensington emitió un comunicado denunciando este trato de parte de la prensa británica, pero no hizo más que potenciarlo.

Luego de casamiento, 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, los malos momentos para la californiana fueron en aumento. No solamente de parte de la prensa, sino que el príncipe Harry sintió que la familia real no la apoyaba lo suficiente, incluso trascendió que muchos se llevaban mal con ella.

Esto hizo que la pareja tomara la decisión de abandonar la Corona británica, independizarse económicamente y mudarse a California, Estados Unidos, lejos de las críticas y los ataques. A diferencia de la princesa Margarita, Harry prioriza el amor que siente por Meghan Markle y en ningún momento pensó en poner el deber hacia la monarquía por encima.



¿Cuál de las dos crees que tomó la decisión más adecuada? ¿Meghan Markle o la princesa Margarita?