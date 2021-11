Recetas para bebés: por qué los menores de 2 años no deben consumir azúcar

“Que te cuesta, déjalo, mirá como le gusta al bebé esa galletita. Es una nada más”. Muchos padres y madres de niños menores que no les dan dulces a sus hijos suelen enfrentarse a este tipo de planteos.

Lejos del fundamentalismo, estos padres están en lo cierto ya que los nutricionistas advierten que los menores de 2 años no deben consumir azúcar.

“No es radicalismo. No son ‘malas madres’ o ‘malos padres’ los que no dejan a su bebe´ probar una galletita o una golosina. Es un recomendacio´n muy respaldada cienti´ficamente: no debemos ofrecer azu´car a bebe´s menores de 2 an~os. Esta lista incluye todos los alimentos que contienen azu´car y sus variantes, como caramelos, galletitas, postrecitos y jugos”, advierte Elzita Borges, nutricionista experta en embarazadas, bebés y niños.

Aquí algunos de los motivos por los que bebés no deben consumir azúcar:

Calori´as vaci´as. “El azu´car no tiene nutrientes y el consumo excesivo conduce al sobrepeso”.

Comportamiento ‘adictivo’. “ Desde el an~o y medio hasta los tres an~os el apetito de los nin~os disminuye y pasan a ser ma´s selectivos. Los que esta´n acostumbrados a comer azu´car o alimentos ricos en azu´car, seguramente van a tener ma´s dificultad en esta fase”, explica la nutricionista, creadora de @nutricion.maternoinfantil. ??????

“Al ofrecer ma´s alimentos endulzados de manera artificial, el bebe´ tendera´ a estos alimentos y se dificultara´ introducir nuevos sabores. ¡El nin~o siempre termina prefiriendo los dulces y empieza a rechazar otros alimentos!”, agrega.

Dan~os a la salud. “Los males que trae el azu´car durante la vida adulta son mayores que en la nin~ez. Muchos estudios muestran que los nin~os que consumen azu´car tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes, obesidad y problemas relacionados”.

Para la nutricionista Elzita Borges la clave está en establecer la base de una alimentacio´n saludable, compuesta por una mayor parte de alimentos naturales. “El bebe´ esta´ descubriendo todo. ¡El aprende lo que le ensen~as! Suma ma´s frutas, verduras, carnes, cereales integrales, huevos. Estas opciones son ma´s nutritivas y a su vez ma´s accesibles si elegimos las de estacio´n”, explica.????

Muchas familias aseguran que les resulta difícil que los pequeños coman frutas, pero si en esas casas no las consumen los adultos, es muy probable que esto dificulte la aceptación. “Hagan exposiciones graduales combinando las frutas que les gustan a los pequeños, con frutas que rechazan. Implementemos buenos ha´bitos desde el comienzo para recolectar los frutos en el futuro. No dejen de ofrecer una variedad de alimentos, por difícil y agotador que sea!”.