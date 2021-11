Harvard confirma que tomar mucho café aumenta el riesgo de demencia

Un estudio en el que participaron expertos de Harvard y de la Universidad de Australia del Sur confirmó que el consumo excesivo de café puede aumentar el riesgo de padecer demencia y accidentes cerebro vasculares. A continuación, compartimos los detalles del caso y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



ACV y demencia: las claves del estudio acerca del consumo excesivo de café

Es sabido que tomar más de 1 taza de café todos los días tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, cuanto más desmedido es el consumo, más se inclina la balanza hacia el lado de los efectos negativos.



Así lo confirmó un estudio que contó con el trabajo de especialistas de la Universidad de Australia del Sur y que fue profundizado por expertos de Harvard. Si bien los resultados son desalentadores, la buena noticia es que la cantidad de café que habría que tomar para padecer las consecuencias negativas es bastante elevada.



En concreto, el estudio reciente evaluó a las personas e hizo sobre las mismas un seguimiento sostenido en el tiempo en función de la cantidad de tazas de café que las mismas toman por día.



Los resultados más alarmantes se encuentran en el grupo de individuos cuyo consumo de café es igual a 6 o más tazas diarias. Acerca de estos, se encontró que tienen mayores posibilidades de padecer enfermedades cerebrales.



Café: los resultados del estudio realizado por la Universidad de Harvard

En primer lugar, hay que decir que, mediante estudios como resonancias magnéticas, se comprobó que, luego de 11 años, los bebedores compulsivos de café (los de 6 o más tazas diarias) presentaron un tamaño reducido en su hipocampo en comparación con los consumidores más moderados.



Al mismo tiempo, se encontró que este primer grupo tenía un 53% más de posibilidades de manifestar signos de demencia, enfermedad degenerativa del cerebro que puede tener varias expresiones, entre ellas la del mal de Alzheimer.



Lo mismo sucede con los accidentes cerebro vasculares. Lo curioso de todo esto es que estos resultados negativos son indiferentes al hecho de si el café consumido es descafeinado o no.



Por lo pronto, las consecuencias de esta investigación no son categóricas en el sentido de que lo malo no es el consumo de café en sí, sino más bien el mismo en exceso.



Dicho de otra manera, lo más saludable es efectuar el mismo de manera moderada y teniendo presente cada uno de los beneficios y cada una de las contras que puede tener.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de lo informado por los expertos de Harvard?





