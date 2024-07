Julio: por qué debes alejarte de estos signos del zodiaco este mes

A veces, no es que las personas sean tóxicas, simplemente no encajan con nuestra manera de ver la vida y tratar de convencerlas de lo contrario puede ser agotador. Este mes, Aries debe ponerle límites a Capricornio. Para este signo de fuego resulta estresante la seriedad de Capricornio. El ariano necesita libertad para expresar sus sentimientos y no estar encadenado a la visión del sigo de tierra.

Tauro, con su amor por la estabilidad y la comodidad, debería decirle chao a Acuario. Aunque quieres mucho a Acuario, que pongan de cabeza el tuyo no es saludable. Acuario puede ser fascinante con su originalidad, pero tiende a desequilibrar la vida meticulosa y planificada de Tauro.

Acuario es una mala compañía para Tauro.

Géminis, siempre curioso y adaptable, encuentra en Piscis un desafío. Piscis es demasiado emocional para el gusto de Géminis. Pueden convivir, pero es importante que Géminis no se deje envolver por el drama pisciano. Cáncer, sensible y protector, debería ponerle límites a Libra este julio 2024. Aunque Libra no es una mala persona, su apego puede absorber toda la energía de Cáncer.

Leo, con su naturaleza segura y orgullosa, debe alejarse de Virgo este mes. Las críticas constantes de Virgo pueden sembrar inseguridades en Leo. En cambio Virgo, centrado y analítico, no debe distraerse con Sagitario. La espontaneidad de Sagitario puede entorpecer los planes meticulosos de Virgo.

Virgo no debe distraerse con Sagitario.

Libra, siempre buscando equilibrio y armonía, debería evitar a Aries este julio 2024. Aries puede ser muy astuto y sabe reconocer los puntos débiles de Libra. Escorpio, con su intensidad y pasión, debería mantenerse alejado de Aries este mes. La energía de Aries y Escorpio puede chocar terriblemente, llevando a discusiones explosivas.

Piscis debe evitar a Capricornio.

Sagitario, amante de la independencia y la aventura, debe tener cuidado con Cáncer. Cáncer puede no entender completamente la necesidad de libertad de Sagitario, lo que puede generar tensiones. Capricornio, siempre enfocado en sus metas, debe evitar a Libra. La indecisión de Libra puede desmoronar las ilusiones de Capricornio, que necesita estabilidad y determinación para alcanzar sus objetivos.

Acuario, con su espíritu libre y progresista, debería mantenerse alejado de Tauro este mes. Tauro puede ser demasiado posesivo y controlador para el gusto de Acuario. Piscis, soñador y sensible, debe ponerle límites a Capricornio. La insistencia de Capricornio en la productividad puede hacer que Piscis sienta que no está bien descansar y soñar.