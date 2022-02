Lorem Itsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Un programa de gobierno que incluye medidas como aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, poner fin al actual sistema de pensiones y transformar el sistema de salud.

Todo esto en el contexto de un 2022 crucial para el país: tendrá nuevo presidente, nuevo Congreso y, si se aprueba, una nueva Constitución.

Es un plan ambicioso que refleja muchas de las demandas del estallido social que comenzó en octubre de 2019, cuando miles de personas se lanzaron a las calles exigiendo mayor igualdad en un país que en las últimas décadas ha funcionado con un modelo de libre mercado calificado por sus detractores como "injusto" con los sectores menos favorecidos.