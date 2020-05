Lorem Itsum

View this post on Instagram

Con Pablo Blanco hablamos sobre los beneficios de las billeteras digitales , una tecnologu00eda que vino para quedarse y que nos simplifica muchu00edsimo la economu00eda domu00e9stica, genera integraciu00f3n al sistema financiero y potencia el consumo. De la mano de Yacare, Banco Voii, Ahorro Plus y Ok Credito junto con Caja Plus , un paquete de beneficios para comercios y usuarios ademu00e1s de una lu00ednea de cru00e9dito para empleados pu00fablicos provinciales !