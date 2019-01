Un actor de "Roma" no obtuvo la visa de EEUU para asistir a los Oscar

Al actor Jorge Antonio Guerrero, que interpreta a Fermín en la película de Cuarón, se le ha denegado el visado para cruzar la frontera hasta en tres ocasiones. "Estuve invitado desde el año pasado a otra galas como los Globos de Oro pero no me quieren dar la visa", describía él mismo en el programa. "No dan explicaciones, simplemente te dicen que no estás acreditado para tener la visa".