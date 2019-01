Marciano Cantero fue nombrado ciudadano ilustre de Guaymallén

Como centenares de veces, Marciano Cantero volvió a subir a un escenario anoche a dar un show. Pero esta vez tuvo un gran condimento: en el cierre de la fiesta de la vendimia departamental, Guaymallén lo declaró Ciudadano Ilustre. "No he pensado muy bien qué decir: sólo me sale agradecer. Me siento honrado y espero estar a la altura", dijo un emocionado Cantero, a quien este 2019 lo encuentra celebrando 40 años ocupando un sitio de privilegio en la escena del rock nacional, siendo la inconfundible voz de los Enanitos Verdes.

En el marco de la fiesta "América", declaramos Ciudadano Ilustre y Personalidad Destacada de la Cultura de Guaymallén a Horacio "Marciano" Cantero, fundador e integrante de la mítica banda de rock nacional Enanitos Verdes. pic.twitter.com/VvwLj034pk — Guaymallén (@MuniGuaymallen) 20 de enero de 2019

“Siento que es un premio de mi gente. Premio a mi trabajo en la música y también a mi persona. Llega en el mejor momento de mi vida, un momento en el que sé que puedo hacer bien mi trabajo. Y es especial porque viene de esta tierra que siento mía y de la que nunca me he olvidado en cada escenario del mundo en el que me subí”, dijo el músico, compositor y cantante.

La voz de un "Marciano" hace vibrar la Rotonda de Salcedo en el cierre de nuestra Fiesta de la Vendimia. @MarcianoCantero repasa sus grandes éxitos en el escenario de Los Corralitos. pic.twitter.com/CDbnPXuqEb — Guaymallén (@MuniGuaymallen) 20 de enero de 2019

Luego sí, junto a músicos amigos, desplegó un set list plagado de éxitos de su autoría como Te vi en un tren, Tus viejas cartas, Lamento boliviano y la muralla verde, entre otros; y cumplió con lo que había prometido antes de subir al escenario: “la idea es que esta noche nos divirtamos y la pasemos bien”.