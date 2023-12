Por qué Anne Hathaway odia su nombre y cómo quiere que la llamen

Es normal que muchas celebridades cambien su nombre al momento de iniciar sus carreras en Hollywood. Este fenómeno es algo que hemos visto en grandes figuras, aunque cada historia tiene un relato diferente que hasta por momentos nos sorprende. Anne Hathaway es un caso de esos.

Los cambios de nombre en Hollywood se dan comúnmente por querer emanciparse de sus padres, aunque en otras oportunidades se da por el simple hecho de que creen que otros nombres (o formas de los mismos) suenan mejor. Incluso a veces suele haber un error de tipeo.

Pero la regla que contrasta esta realidad es la de Anne Hathaway, que lejos de un error, haberlo cambiado o lo que sea de los casos anteriores, su nombre real es el mismo que todos conocemos. Pero su particularidad es que detesta su nombre.

La actriz oscarizada por su interpretación en Los Miserables declaró en más de una oportunidad que odia el nombre que le pusieron sus padres: Anne Jacqueline Hathaway. Es más, todavía tiene la esperanza de poder cambiárselo en algún momento, aunque a su vez admite que parece ser demasiado tarde para ello.

Tiempo atrás visitó el programa The Tonight Show conducido por el icónico Jimmy Fallon y explicó que su nombre no era adecuado para la industria. Por esa razón se mostró arrepentida a la hora de decidir un nombre para su carrera.

“Cuando tenía 14 años hice un comercial y me dieron mi tarjeta del Sindicato de Actores (SAG). En esa situación me pidieron que elija mi nombre profesional y, sin pensar demasiado, respondí: ‘Bueno, debería ser mi nombre, mi nombre es Anne Hathaway’”, rememoró.

Anne Hathaway y los problemas que tiene con su nombre.

Sin embargo, con el tiempo cambió su percepción. “Me parecía que había tomado la decisión correcta, pero nunca pensé que durante toda mi vida la gente me iba a llamar Anne en los sets”, reveló la actriz.